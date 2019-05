Det kunne man forvente

Rasmus Paludan har fået meget medieomtale i den sidste tid. Dette læserindlægs afsender sympatiserer nødvendigvis ikke med Paludans ageren og politik. Men vi har jo stadig ytringsfrihed - friheden som vi alle ejer.Det må dog efterhånden gå op for danskerne, at problemet er ikke Rasmus Paludan, men de terrorister som stikker uskyldige menneskers biler i brand, angriber vores politi og taler dunder mod det samfund som tog i mod dem og deres forældre med åbne arme. Men nu har de vist deres sande ansigt, nemlig overherredømme af islam og sharia. Vi har i Danmark aldrig haft konfrontationer med religiøse bevægelser, men islam er ikke kun religion, men en livsstil og skulle nogen være i tvivl, må jeg anbefale, at man læser Koranen, som også findes i en dansk udgave. Sidst kan man læse om en pølsevognsejer og et pizzeria i Brønshøj/Bellahøj, som har måtte lukke deres forretninger pga. unge islamisters terroriserende optræden. Jeg tænker på, hvor er politiet i denne sag. Stod det til mig skulle uromagerne og deres forældre vises ud af Danmark hurtigst muligt, men det kommer vel ikke os ved her i det fredelige Faaborg. Jeg kunne såmænd også være ligeglad, hvis det ikke lige var for mine børn og børnebørns skyld. Jeg nægter simpelthen at bukke under for islam, det er på tide, at vi vågner op og siger nu er det sgu nok, vi vil have vores Danmark tilbage, men det er vel for meget at forvente. Inden såkaldte "venligboere" og andre fælder deres dom over mig, må jeg hellere oplyse om, at jeg i vores venskabskreds har velintegrerede muslimer, som ikke tør at fremkomme med deres glæde over at være i Danmark, fordi de frygter repressalier fra islamister. Tænk over det, når du skal sætte dit kryds ved det kommende folketingsvalg.