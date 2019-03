Sommertid: I tirsdags stemte et stort flertal i EU-parlamentet for at afskaffe de faste skiftetider mellem sommertid og vintertid, eller normaltid som det faktisk hedder. Det gjorde det efter et borgerinitiativ og kommissionsformandens fremsættelse af forslaget. De sætter altså sommer- og normaltid frit til medlemslandende selv at herske over.

I sig selv er det jo prisværdigt, at EU reagerer og skrotter en unødvendig lov og sender suverænitet tilbage til medlemslandene. Men netop i dette tilfælde kunne det bedre betale sig for både EU og os, at Juncker og co. beholdte denne suverænitet.

Når Danmark og de andre medlemslande har besluttet sig for, om det er sommertidstoget eller normaltidstoget, som vi vil stige på, så skal vi alligevel forbi et kontrolstop i Kommissionen, som skal være helt sikre på, at det ikke koster noget for det indre marked at køre en time forskudt af hinanden.

Ifølge spydspidsen for Folkebevægelsen mod EU, Rina Ronja Kari, så er det noget pjat, at vi skal forbi et stop hos Kommissionen. Hun vrister sig febrilsk til den luns suverænitet, som vi er blevet forelagt. Hun vrister sig dermed også til risikoen for, at medlemslandende pletvist indfører noget, der mest af alt ligner national soltid.

Vi må sande, at med det succesfulde indre marked, så findes der millioner af mennesker, som krydser landegrænser i EU hver dag. Derfor nytter det ikke noget, at vi risikerer, at man skal sætte uret en time tilbage for at rejse til f.eks Sverige, for så at sætte uret to timer frem, når man skal videre til Finland.

EU spænder over tre tidszoner, som tydeligt er inddelt efter de absolut vestligste lande, de absolut østligste, og så os i midten, opgjort geografisk og ikke politisk i øvrigt. Total national suverænitet over sommertid og normaltid vil gøre op med den helt logiske tidszoneinddeling, og i øvrigt skabe kaos for os forbrugere, når vi skal rejse i Europa.

Derfor giver det rigtig god mening, at der er et kontrolstop inden medlemslandene får fri leg - og allerhelst så jeg, at EU lavede en fælles løsning.