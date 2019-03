Kritik: Mads Nielsen kritiserer i et læserbrev i avisen Danmark 21. marts DF for ikke at gøre nok for de ældre. Det er ærligt talt langt ude. Intet parti har gjort mere for at forbedre de ældres vilkår her i landet. Lige fra indførelsen af ældrechecken, som var noget, DF i sin tid fik gennemtrumfet, over finanslov efter finanslov, hvor vi har fået afsat store summer til eksempelvis bedre ældrepleje. På seneste finanslov fik vi afsat mere en end milliard kr. til at give en stor gruppe førtids- og folkepensionister lidt mere luft i deres økonomi.

Det kan man selvfølgelig være imod. Eller mene ikke er godt nok. Man at anklage DF for ikke at gøre noget er helt urimeligt. Og det er ærligt talt en anelse paradoksalt, at alle andre partier helt undslipper kritik i Mads Nielsens indlæg, hvis han nu er så bekymret for vore ældre medborgeres vilkår.

Og helt komisk bliver det, når han begrunder angrebet på mit parti med, at DF ikke stemte for, da S tilbage i 2012 ville hæve ældrechecken. Han glemmer så "smart" lige at nævne, at det var en som en del af den socialdemokratiske regerings pilskæve skattereform, som forgyldte de rigeste danskere ved at sætte topskattegrænsen ned og sænke selskabsskatten på bekostning af de fattigste borgere i dette land. Det kunne DF selvfølgelig ikke støtte. Og det burde andre mennesker med "et godt socialt hjerte", som Mads Nielsen kalder dem, heller ikke kunne.

Og med den argumentation får Mads Nielsen lige udstillet, at han er meget mere interesseret i at tale dårligt om DF end i ældres vilkår.