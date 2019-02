Det gode liv. For-og bagsiden af medaljen

Læserbrev: "Tak for det gode liv", kaffekrus og kage. Takken sender jeg til chefredaktør Poul Kjærgaard, der bød os læsere, der har et godt liv, velkommen til møde i Fyens Stiftstidende mediehus 21. februar.

Der havde vi mulighed for at møde nogle af de mennesker, der står bag "bogen", som Poul Kjærgaard kaldte den, bogen om det gode liv. En opslagsbog, der fortæller, hvordan man får styr på økonomien. Bor i fællesskab. Flytter sig i livet. Hvordan man kommer til Ikea som tidligere major, eller skyder chefredaktøren ned. Skytset til det sidste punkt bør opfattes som inspiration til, hvad der skal skrives om næste gang.

Artiklerne om det gode liv har været spændende læsning. Ikke mindst hvis man i forvejen har et godt liv. Tvivlsomt er det nok, at man kan få det gode liv, ved bare at læse bogen. Artiklerne og bogen er godt skrevet og også inspirerende. En medalje til det gode liv. Men livet har som medaljen også en bagside. Måtte dette være inspiration til den næste artikelserie.

Ikke hvordan livet kan leves. Men hvordan det bliver levet. For mange af de, der oplever bagsiden af medaljen, har intet valg. Jeg tænker her på de ældre, der lever alene. Ensomme. Dem, der stadig bor i egen bolig, hvor haven vokser dem over hovedet, og ingen hjælp kan få. Ej heller til at fjerne sneen fra fortovet. Ældre der lægger den sidste værdighed på trappen uden for plejehjemmet.

Dem bør der skrives om. Også dem for hvem dagens højdepunkt er dagens måltider. Ikke frisklavet mad, forstås, men opvarmet mad 365 dage om året.

En anden gruppe vi alle glemmer. Også gruppen selv. Jeg taler om danskere med anden etnisk baggrund. De oplever om nogen, at alderdommen er man da selv skyld i. Hvor man selv har fortjent, og selv må bære ansvaret for sin situation. Hvor dårlig økonomi giver ringere sociale og helbredsmæssige levevilkår. Ensomhed, angst og demens. Tabu. Ikke mindst hos politikerne også, der ingenlunde ønsker denne socialkritiske debat igangsat på ældreområdet. Et område blottet for næstekærlighed.

Så her, kære Poul Kjærgaard, er der emner at skrive om. Om bagsiden af medaljen.