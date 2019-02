Det gode liv. Andre end ressourcestærke er interessante

Læserbrev: Fyens Stiftstidende har gennemført en kampagne under overskrift "Det gode liv ", og rigtig mange mennesker har bidraget med deres bud på det gode liv: "Hvad gør dig glad og hvad giver mening for dig i livets anden halvleg". Rigtig meget spændende læsning og måske også inspiration fra ældre til ældre.

Forskelligheden i de mange input viser også med al tydelighed, hvor forskellige vi ældre er - en stor broget befolkningsgruppe.

De allerfleste input til "Det gode liv" er fra den del af ældrebefolkningen, som fortsat er meget aktive, som har masser af ressourcer og som fortsat er herre i eget liv. Men hvad med den gruppe af ældre, der ikke har så mange ressourcer længere, og hvor helbredet nødvendiggør hjælp fra andre - måske endda mange gange i døgnet? Hvad er det gode liv for dem og hvad skaber glæde i deres hverdag og oplevelsen af fortsat at være herre i eget liv?

Det må da være en oplagt journalist-opgave nu at få afdækket denne side af temaet og ikke nøjes med de friske, raske, ressourcestærke, der kan selv. Kom nu ud til de svage ældre og få deres bud på et liv med høj livskvalitet.

Det bør sandelig også være interessant for byrådspolitikerne at høre disse menneskers ønsker - måske for den sidste del af deres livs anden halvleg. Det er jo disse mennesker kommunens ældrepolitiske tiltag også gerne skal favne på den gode måde.