Det globale vanvid i miljøpolitikken

Lederskribent Peter Ammitzbøll bragte 9. marts et eksempel på, hvor langt det globale miljøvanvid har angrebet vælgerhavet med lederen: Lad os elske solcelleparkerne. For at Danmark, i bedste fald, kan påvirke det globale klima med 0,1 procent i forbedring sættes nu selve det danske landskab på spil. For at solceller, når solen skinner, kan give en effekt, der vil betyde noget, så skal et enormt areal såvel af vor landbrugsjord som naturområder omdannes til solcelleparker. Hvad siger for eksempel Dansk Naturfredningsforening til det? Tagarealer batter intet, så foruden at landskabet i vidt omfang forurenes af vindmøller, så kommer solcelleparkerne nu oven i hatten. Velkommen til den nye verden. Alt dette for at vi kan være grønne og påvirke det globale miljø med 0,1%.

I begyndelsen af 1970'erne var den socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen, sammen med kollegaen Oluf Palme i Sverige, en ivrig fortaler for, at Danmark byggede kernekraftværker. Alt var forberedt dertil af dygtige elværksfolk. Men så skete katastrofen: Svend Auken og hans håndgangne mænd fik Anker Jørgensen banket på plads, og siden har ingen politiker, blå eller rød, vovet i en valgkamp at tage ordet kernekraft i sin mund. Det parti, der siger det forbudte ord, taber valget. I et lidet citat fra nordmanden Henrik Ibsens skuespil: En folkefjende: En doktor Stockmann udtalte under et møde: Hvilke mennesker er der flest af i et Samfund: de kloge eller dumme. Mon ikke der er flest dumme? Men kan det da være således i et demokrati, at de dumme skal bestemme over de kloge? Sikken da noget at sige?

I dag er det således, at de lande, der arbejder på højtryk for at gøre atomteknologien mere sikker, er lande som Kina og Rusland. Det er som bekendt ikke demokratier, men lande som jeg vil betegne som oplyst enevælde. De ved, at det haster, og derfor arbejder de både på kort og langt sigt med både vindmøller og kernekraftværker.

Til slut et lille tankeeksperiment: Havde Danmark i 1970-erne fulgt Anker Jørgensens linje med regionale kernekraftværker havde ikke én eneste vindmølle, bortset fra Amdi Petersens mølle i TVIND, behøvet at skæmme landskabet, ligesom vi ikke nu skulle til at elske solcelleparker.