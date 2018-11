Det er skammeligt: De svageste ældre i Odense svigtes igen

Vi ældre er ikke uvante med beskæringer i de kommunale tilbud. Den store nedtur kom vel, da byrådet besluttede at lukke hovedfærdselsåren, lave byforandring og letbane. Pengene skulle hentes ved børn og ældre.

Man besluttede, at budgetterne her blev nulstillet, uanset behov, priser eller antal borgere i den enkelte forvaltning. En periode klarede ældre udfordringen ved rehabilitering, så man til glæde for kommunekassen og også for en række ældre blev mere selvhjulpen. Men den gevinst er hentet, og da der bliver flere ældre, og ældre med behov for hjælp, er realiteterne, at flere må dele midlerne således, at der bliver mindre og mindre tid til den enkelte.

Efter meget pres blev der indskrevet i budgetforliget, at politikerne ville tale om det. Tale om demografiudviklingen. Det er ikke nok. Virkeligheden er ikke, at det er noget, der kommer. Det er startet. Ældre- og Handicapforvaltningen har allerede modtaget flere ældre med behov for hjælp.

Nogen vil påstå, at skattestigningen også er gået til de ældre. Ja, det lyder godt, når man siger, pengene går til børn og ældre, men korrekt er det, at kun en fjerdedel går til Ældre- og Handicapforvaltningen, og disse penge deles mellem ældre og handicappede. Vi misunder ikke børn og handicappede. De har virkelig behov for hver en krone. Men det har de ældre også.

Vi har svært ved at forstå, hvad der får folkevalgte til at fravælge ældre i deres prioriteringer. F.eks. når der kommer en check fra regering og folketing stilet til ældre i Odense. Her tænkes bl.a. på puljer som ældremilliarden, værdighedsmilliarden og klippekortordning. Hvad får så en folkevalgt til at tænke "de penge kan vi bruge på noget andet, de gamle mangler ikke noget".

Hvis Odense var en kommune, hvor hjemmehjælp og pleje, sammenlignet med andre kommuner, lå i top, hvad angår tildelt tid per borger, kunne det måske tilgives, at tanken strejfede en enkelt politiker. Men da det absolut modsatte er tilfældet, undres, skuffes og forbløffes vi til stadighed.

Da Ældresagen for år tilbage første gang skrev om denne Odense-praksis, når de ældres puljepenge fra staten efter to år kom til kommunen sammen med bloktilskuddet, blev vi mødt med skepsis. "Mon ikke I har misforstået noget". Når man efterfølgende har set f.eks. 24 aflastningspladser måtte lukke, fordi ældres penge blev omdirigeret til andre formål, er det blevet almindelig kendt, men absolut ikke godkendt.

Senest er det klippekortordningen på 13,3 millioner, betalt af staten, der ved budgetaftalen i byrådet, er blevet frataget de ældres forvaltning. Rådmand, udvalg og forvaltning vil dog videreføre den halve ordning, men det betyder reelt, at pengene hertil skal findes og skæres i andre velfærdsordninger til ældre.

Vi andre og politikerne kan, helt efter eget valg, hver dag komme ud samt deltage her og der. De svageste ældre svigtes nu igen, da de fratages halvdelen af den i forvejen korte tid, hvor de selv kan disponere over hjælp til indfrielse af egne ønsker og behov. Det er ikke for stærkt at kalde det skammeligt. For to måneder siden fik vi at vide, at kommunens budget var i balance, nu mangler der penge. Hvornår er næste gang? Og hvem rammer det?

Helt overordnet mener vi, at økonomiudvalget og byrådet må samles om en ny dagsorden. Vi har i mange år haft en by i forandring og også med de gener. det giver, og det vil vi have i flere år endnu. Så hvis tempoet sættes lidt ned, og det tager yderligere et år, går det nok også. Så beslut her og nu en ny vision til omgående igangsættelse. Flyt fokus fra storby til menneskers liv. "Mindre beton og mere mennesker".

Den seneste tids offentlige mening viser med al tydelighed, at det må være slut med at prioritere mennesker ned efter beton og prestigeprojekter.