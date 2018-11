Det er nu, det er tiden

Søndag angreb Rusland tre ukrainske flådefartøjer i internationalt farvand. Rusland indfangede skibene og har anholdt besætningsmedlemmerne. Og som opfølgning vil Rusland nu stille missiler op på Krim. Med en påstand om, at man ikke vil acceptere provokationer.

Taget i betragtning, at Rusland allerede for flere år siden besatte Krim og siden 2014 har ført krig i det østlige Ukraine, så er der desværre meget, som tyder på, at der er en større krig på vej.

Givetvis tænker mange, at det er ligegyldigt for os. Men det er altså ikke ligegyldigt for os, hvis der er krig i Europa. Og Ukraine er et europæisk land. Der er ikke mere end 2400 km fra Odense til Krim.

Derfor skal vi ikke være ligeglade med Ruslands krigsførelse. Historien har vist, hvad der sker, hvis man lader aggressorer tage bare ét land, fordi de hævder, at det er deres interessesfære.

Ukraine er et fredeligt land, der ikke har startet nogen krig. Det eneste, den ukrainske befolkning har gjort, er at vælte en korrupt præsident, der var venner med Putin og gerne deponerede al magt i Kreml.

Det er temmelig sørgeligt at se de reaktioner, som hidtil er kommet fra EU og USA. Det har været til at overskue. Intet andet end et par sure beskeder på Twitter og et par taler i FN. Og så truer Trump sandelig med at aflyse et møde med Putin. Det skal nok få Putin til at ryste på hånden.

Det bør efterhånden stå lysende klart, at Europa lige i øjeblikket ikke skal regne med, at USA leger verdens politibetjent. Det har vi været noget forvænt med. Men det er slut. Så derfor må vi til at agere selv. Enten som en samlet stemme i EU - eller enkeltvis, som demokratiske, frihedselskende europæiske lande.

Selv et lille land som Danmark bør spille sin rolle. Jeg er ikke imponeret over vores udenrigsminister. Vi har dog ellers haft tradition for udenrigsministre, der nok turde åbne munden og sætte hårdt mod hårdt overfor selv større nationer. I øjeblikket venter vi på, at andre skal gøre noget.

Det dur bare ikke. Det er på tide, at vi stiller krav til, at der skal ske noget.

Vi er nødt til at gå forrest i nye sanktioner mod Rusland. Første skridt kunne være en total indefrysning af alle russiske midler og så en total handelsboykot.

Næste skridt må være at sende flådefartøjer fra europæiske lande til det Azovske hav, så Rusland kan se, at et angreb i området vil få konsekvenser.

Vi lever ikke længere i fredelige tider. Men vi kan komme til det igen. Hvis vi siger fra i tide.

Og det er nu, at det er tiden.