Det er længe siden, Venstre har ment noget liberalt

Sproget er en fantastisk kilde til at lære om vores historie. Vores sprog afslører mange historiske levn, der forlængst er væk, mens sproget stadig er forblevet uændret. Vi kalder f.eks. stadig Venstre for Danmarks Liberale Parti på trods af, at det er ved at være noget tid siden, de for alvor mente noget liberalt.

For kort tid siden meldte Danmarks Liberale Parti ud, at de ikke længere gik til valg på at lette topskatten. Og på partiets EU-landsmøde støttede Lars Løkke Rasmussen, at EU-fastsætter en bund under selskabsskatten.

Man kan have mange forskellige holdninger til selskabsskatten, men der skal ikke sidde folk fra 26 andre lande og bestemme, hvordan Danmark indretter sit skattesystem. Den slags lovgivning vil være det første skridt mod en ensretning af skattelovgivningen i Europa, og dermed sikkert skridt mod en føderal europæisk stat.

Det er kun op til de danske borgere, hvordan det danske skattesystem ser ud. Og heldigvis har danskernes for manges vedkommende indset, at det er ren snusfornuft at sænke selskabsskatten. I sidste ende medfører en høj selskabsskat nemlig, at helt almindelige mennesker får færre penge mellem hænderne. Mellem halvdelen og tre fjerdedele af selskabsskatten finansieres ved lavere reallønninger til lønmodtagerne. Går pengene ikke til højere reallønninger, kan de i stedet gå til investeringer i flere arbejdspladser, i grøn omstilling eller lignende. Denne fremragende mulighed for reallønsstigninger og investeringer udnytter vi ikke, når vi konfiskerer store dele af selskabernes overskud.

Og nu vil Danmarks Liberale Parti altså modarbejde en øget vækst i hele Europa. Det må de gøre af rene ideologiske eller valgtaktiske årsager, da den økonomiske fordel er svær at få øje på. Forslaget har til formål at hindre et såkaldt ræs mod bunden. Problemet er bare, at et ræs mod bunden i dette tilfælde er et ræs mod velstand, investeringer og arbejdspladser.

Jovist, tyskerne vil næppe stoppe et sådant forslag, da skaden vil være langt mindre på de store lande. Store økonomier kan bedre bære en højere selskabsskat end små. Danmark får derimod ingen gavn af det, da højere selskabsskatter, eller en "bund" som Venstre foreslår, er til skade for en lille og åben økonomi som den danske. Venstres forslag er til skade for Danmark, og det kan næppe være i vores interesse at foreslå politik, der giver os dårligere konkurrenceevne end i dag. Faktisk viser flere studier, at sænkelser i selskabsskatten kan være mere samfundsøkonomisk gavnlige, også selvom provenuet finansieres af øgede indkomstskatter og beskatning af forbrug. Hvis Venstre faktisk vil gøre noget godt for dansk økonomi og de danske familier, kunne de med fordel sænke selskabsskatten her i landet.

Meningen med EU er trods alt, at vi sammen løser de problemer, som landene ikke enkeltvist kan løse - ikke at vi skaber nye problemer eller indfører socialisme på overstatsligt plan.