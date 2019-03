Det er gået for vidt - derfor fik vi Brexit

EU: Ifølge en meningsmåling, som blev bragt i avisen 22. marts, er der sket en mindre stigning i danskernes opbakning til EU. Det lanceres under den store overskrift "Danskernes opbakning til EU har aldrig været større". Venstres EU-parlamentariker Morten Løkkegaard er begejstret for de "historisk høje" tal. Hans forklaringer på stigningen i EU-tilslutning er brexit-situationen, som han kalder et cirkus.

Brexit, mener Løkkegaard, illustrerer, hvor vigtigt sammenholdet er, uanset hvor EU- skeptisk man i øvrigt måtte være. "Der er sket en modning af den danske EU-debat", siger Løkkegaard.

Gad vist, om Løkkegaard har ret? For det første er målingens 1081 et meget begrænset antal at basere et så bombastisk udsagn på, for det andet kan man spørge sig, hvad Løkkegaard mener med "hvor vigtigt sammenhold er", for det tredje er danskernes "modenhed" i EU-spørgsmål også en diskutabel størrelse. Særligt det med sammenhold trænger til afklaring: Hvad drejer det sig om? Er det sammenhold mod Storbritannien? Er det sammenhold af frygt for at blive brutalt behandlet af EU, hvis man ønsker at forlade foreningen - eller er det blot den primitivt menneskelige trang til at være med i den store flok mod afvigeren - trang til skadefryd og mobning? Hvad mener Løkkegaard med sit brug af ordet "sammenhold"?? Sammenhold skal gerne være om noget for alle deltagere positivt, ellers får "sammenhold" karakter af tvang, af totalitarisme. EU går for vidt - derfor brexit, derfor modreaktioner i mange EU-lande - det er problemet!