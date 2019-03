Nu må det være slut med, at akademikervældet sniger sig ind alle steder. Nu vil undervisningsministeren have, at læreruddannelsen skal lægges i regi af universiteterne, og det, mener jeg, er en helt fejlslagen vej at gå.

Hvorfor skal akademikere, som aldrig har prøvet at stå overfor skoleelever, nu lige pludselig være de bedste til at uddanne skolelærere?

Som akademiker er man meget langt fra virkeligheden og manden på gulvet, så det er da en åndssvag idé.

Nej, giv de ekstra bevillinger til seminarierne og forlæng gerne uddannelsen, hvis det er det, der skal til, men fri os fra mere akademikervælde - vi har rigeligt i forvejen. Universiteterne rager jo til sig i forvejen, og det er en farlig tendens. Vi har som samfund brug for folk, der har jordforbindelse og praktisk erfaring.