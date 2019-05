Selv om jeg har meget sympati for SF og Karsten Hønge, så giver jeg ikke meget for hverken partiets eller Hønges bortforklaringer.

Jeg håber ikke, han bliver valgt ind i Folketinget oven på dette vælgerbedrag. Så han må ud og søge sig et andet arbejde - evt. på et fynsk gartneri, som påstår, at de ikke kan få dansk arbejdskraft.