Det er Dansk Folkeparti eller kaos

Danmark: Det er helt sikkert. Uden Dansk Folkeparti ville vi have svensk asylkaos i Danmark. De seneste asyltal viser det sort på hvidt. Sidste år søgte et rekordlavt antal på 3.523 asyl i Danmark, og af dem fik 1.652 opholdstilladelse. Samtidig blev 2.309 sendt ud. Med andre ord blev 657 flere sendt ud, end der kom ind. Jeg skriver det lige igen. Der blev sendt flere ud, end der kom ind. Strømmen vendes langsomt.

Det nytter med andre ord at se sig godt for, når der skal sættes et kryds ved valget. For i sidste ende er det vælgerne, der afgør et lands fremtid. Tag Ungarn. En meningsmåling viste for nylig, at 93 % af ungarerne vil forstærke EU's ydre grænser, og 87 % er imod asylkvoter til fordeling i EU. Samtidig har størstedelen af de ungarske vælgere ved det seneste parlamentsvalg stemt på partier, der er imod asyltilstrømning og indvandring fra den tredje verden. Det er forskellen på de øvrige vesteuropæiske lande, der er regeret af venstreorienterede kaosmagter og slatne borgerlige. Vælgerne. I Danmark er det omkring 15-20 % af vælgerne, der står for en ungarsk vej, og det er dem, der stemmer på Dansk Folkeparti. Med andre ord stemmer 80 % stadig på partier, hvis politik i større eller mindre grad vil føre til kaos frem for orden.

Kaosmagterne på venstrefløjen har dæmpet deres retorik mod Dansk Folkeparti, men de er stadig lige håbløst naive, når det kommer til indvandringens skadelige følger. Socialdemokraterne, som tidligere har været en kaosmagt, har de seneste år forsøgt at fremstille sig som et parti, der ikke tilhører kaosmagterne. Jeg er ikke overbevist om, at partiet virkelig mener det, selvom jeg håber det. Vi har før oplevet, hvordan de forud for et valg, hvor de sidder i opposition, har sagt hvad som helst for at komme til fadet, hvorefter de vender på en tallerken, når de sidder tørt og godt i ministerbilerne.

Det er kun Dansk Folkeparti, der tager slagsmålet på Christiansborg med de røde kaosmagter og med de vægelsindede borgerlige. Hos sidstnævnte er der undtagelser, der forsøger at skubbe deres partier imod en fornuftig tilgang til indvandringen, men de må ofte arbejde imod ledelsen i deres partier eller illoyale kolleger. Uden Dansk Folkeparti ville vi have svenske tilstande.

Jeg kan ikke sige det tydeligt nok. Det er ikke politikerne, der afgør landets fremtid. Det er vælgerne. Ser vi mod Østeuropa, så har vælgerne der givet stærkt indvandringskritiske partier og politikere magten, mens vælgerne i Vesteuropa igen og igen forsøger sig med partier og politikere, der for længst har opgivet at forsvare Europa og den vesterlandske civilisation mod kaosset, der følger af den massive tilstrømning fra især Mellemøsten.

Kaosmagterne på venstrefløjen har forskrevet sig til menneskerettigheder, konventioner og FN, som på papiret giver rettigheder, orden og beskyttelse, men som i virkeligheden medfører kaos, fordi de ophæver nationale love og et lands naturlige ret til at beskytte sig selv. Kaospiloterne på venstrefløjen har en lang tradition for at skabe uorden i stedet for orden. Venezuela er det seneste eksempel. Et land med nogle af verdens største olierigdomme er på randen af bankerot og borgerkrig, fordi de røde kaosmagter med opbakning fra vælgerne har drevet landet ud i kaos og uorden.