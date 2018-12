Det danske eldorado for svindlere og livsnydere

Om få dage truer et nyt år. Har der i det netop forgangne været nogle guldkorn, som vi med glæde og tilfredshed kan se tilbage på, når regnebrættet her på falderebet gøres op. Eller har vi som samfundsborgere grund til at standse op og påpege nogle forhold, som afgjort kunne have været anderledes?

Umiddelbart forekommer det, som om nogle af etaterne hænger gevaldigt i bremserne.

Det er almindeligt kendt, at ikke mindst statslige instanser er præget af vanens magt, hvilket ingenlunde blev lagt på hylden i 2018.

Vi blev i hvert fald vidner til, at Socialstyrelsen gennem de sidste mange år har snorksovet i timen og mildest talt navigeret i blinde.

En betroet medarbejder i netop denne styrelse svindlede gennem årene for 111 millioner kroner og anholdes i Sydafrika. Det mest komiske og bizarre i denne sag er, at det er en årvågen kontoransat i Nyborg Kommune, der finder de ulovlige lus på gangen.

Danske Banks hvidvasksag kostede den administrerende direktør, Thomas F. Borgen, jobbet. I modsætning til Britta Nielsen sattes han dog ikke bag lås og slå, men blev i stedet belønnet med 14 millioner kroner for sin utilstedelige udåd. En helt normal og gængs kutyme i den danske bankverden.

I Told og Skat er der intet nyt under solen, da man fortsat ikke har til hensigt at kere sig om de skattesvindlere, som i deres skattely sydpå suser standsmæssigt rundt i Lamborghinier. Så hellere ydmyge de småkårsfolk herhjemme, der for manges vedkommende lever på et eksistensminimum. Disse får det helt store skyts kørt i stilling med både politi, pantefoged og låsesmed. Hvem nævnte manglende proportionssans?

Slipsefyrene på de bonede gulve var også i det forløbne år fremme i skoene og sagde fortsat ja tak til både gyldne håndtryk og uartige aftrædelsesordninger, hvorefter man trygt og uden blusel vandrede videre til den næste lukrative pengeautomat.

Året vil også blive husket for den blødsødenhed, som til stadighed hersker i vort samfund med hensyn til storkriminelle elementer med anden etnisk baggrund. Trods udvisningsdomme pakkes disse omhyggeligt ind i vat og forbliver her i landet som livsnydere på første klasse.

Danny Abdalla er fire gange dømt til udvisning. Det påstås, at han ved en udvisning til Libanon risikerer dødsstraf. Her er det så, at fornuftsdanskeren siger: "Ja, og hvad så". Hvor langt bør vor pladderhumanisme efterhånden strække sig?

Den radikale bannerfører Morten Østergaards beundring og leflen for de muslimske indvånere lod sig ikke ændre i år og er fremdeles status quo.

Ved det nyligt afholdte håndbold-EM fik kvindelandsholdet igen udstillet sin utilstrækkelighed, ligesom fodboldens enfant terrible Nicklas Bendtner heller ikke i år formåede at blive voksen.

Godt nytår trods alt!