Det bedste forsvar for velfærden er frontalangreb på grådigheden

Skat: Et supersygehus om året. Det er, rundt regnet, hvad international skatteunddragelse via skattely koster den danske statskasse. I kroner og øre et sted mellem 3-5 mia. kroner årligt. International skattefusk er velfærdstyveri.

Når Apple, en af verdens største og rigeste virksomheder, kan tjene milliarder i de europæiske lande - herunder Danmark - og alligevel kun betale 0,005 pct. i skat. Når selskabsskatten fra 1997-2017 er styrtdykket fra over 35 pct. til under 22 pct. i snit i de 28 nuværende EU-lande. Og når internationale bankhajer kan dræne den danske statskasse for 12,7 mia. kr. som vi så i udbytteskatteskandalen, så har vi et akut problem.

Derfor skal vi have en fælles bund under selskabsskatten i EU. Så vi sikrer, at også virksomhederne - og ikke kun deres ansatte - betaler deres fair skat til fællesskabet. Og EU-landene bør indføre en fælles model for national beskatning af internetgiganter som Apple, Facebook og Google, der alle har betalt under en procent i skat af deres europæiske fortjenester.

Det er FHs medlemmer, der løfter velfærdsopgaven til daglig. Både ved at stå for den nære velfærd, men også - og lige så vigtigt - at skabe rammerne og grundlaget for den som offentligt ansat. Eller som en af de ca. 578.000 danske lønmodtagere, hvis job er knyttet til eksporten til det indre marked i EU.

Og vi skal passe bedre på jer, end der bliver gjort i dag. Vi ser jo hvordan problemerne med social dumping, løntrykkeri og unfair konkurrence bliver ved med at presse danske lønmodtagere og de hæderlige arbejdsgivere med orden i overenskomsten. Problemet er nok størst i transport-, service- og byggefagene, men også på gartnerier har vi set den ene sag efter den anden.

Derfor er vi enige om, at der skal indføres et fælleseuropæisk ID-kort for vandrende og udstationerede arbejdstagere. Så fagforeninger og myndigheder hurtigere kan fastslå bl.a. hvem de udenlandske arbejdere på en dansk arbejdsplads er, hvem de er ansat af og hvor længe, hvor de er socialt forsikret, og hvor de er skattepligtige. Og vi skal lave en EU-sortliste over virksomheder og bagmænd, der spekulerer i social dumping, så vi med ét slag kan stoppe deres svindelforetagende i hele EU.

EU-samarbejdet er en klar fordel for Danmark og for danskerne - ikke mindst for danske lønmodtagere. En helt almindelig dansk familie med to voksne og to børn der bor i eget hus, har ca. 65.000 kr. mere om året at gøre godt med end de ville, hvis vi ikke havde EU's indre marked. Men det er på tide at sætte hensynet til lønmodtagerne over hensynet til markedet.