Valg: Ved det folketingsvalg, der nærmer sig med hastige skridt, vil henved halvdelen af vælgere - omkring to mio. - nok stemme på et parti, men ikke personligt på en af kandidaterne. Disse mange mennesker giver aldeles frivilligt - måske ubevidst - afkald på demokratisk indflydelse. De personlige stemmer er ofte afgørende for, hvem der rent faktisk bliver valgt til Folketinget. Hvis man stemmer Venstre, er der en verden til forskel på, om det er Inger Støjberg eller Jan E Jørgensen, der kommer i Folketinget. Stemmer man socialdemokratisk, får man to vidt forskellige varer afhængigt af, om man stemmer på Henrik Sass Larsen eller Mette Gjerskov.

Når mange ikke stemmer personligt, skyldes det formentligt især åndelig dovenskab - man orker ikke at sætte sig ind i, hvad den enkelte kandidat står for. Men realiteten er, at man frasiger sig indflydelse på, hvem der kommer til afgøre dansk lovgivning de kommende fire år.

Ved det kommende valg er der mere end tidligere behov for at stemme personligt. Mange Venstre-folk og socialdemokrater er blevet politisk hjemløse. I de seneste fire år har 20 % af befolkningen (DFs vælgere) fået lov til at bestemme over de 80 % i udlændingepolitikken. Fordi både Venstre og Socialdemokratiet bevidstløst er trasket i hælene på Dansk Folkeparti. Når DF siger: Hop, spørger V og S: Hvor højt? Siden valget i 2011 har vi fået smykkelov, burkaforbud og krav om håndtryk - og Mint og mange andre velintegrerede unge er blevet smidt ud af Danmark. Senest er vi blevet påduttet et vildsvinehegn i Sønderjylland, som ikke holder vildsvinene ud, men blot slipper den indre svinehund løs. Med rette er vore tyske venner både forbløffede og fornærmede over denne fjendtlige handling. Imens politikerne fører symbolpolitik og vedtager pjatlovgivning, får de virkelige problemer lov til at ligge - tag kvælstof forureningen af vore fjorde og søer. Danmark er med Venstres og Socialdemokratiets aktive medvirken blevet mere indadvendt, sig-selv-nok og fremmedfjendsk siden 2015.

Venstre og Socialdemokratiet har ellers sammen hovedæren af at have opbygget det moderne Danmark; et åbent og tolerant Danmark. Med rødder i henholdsvis arbejder- og fagbevægelse og andels- og højskolebevægelse. Det er symptomatisk, at masser af de to partiers gæve lokale folk og ældre koryfæer i V og S lægger afstand til udlændingepolitikken - så stærkt som partidisciplinen nu tillader det.

De to partier repræsenterer typisk halvdelen af befolkningen. Man plejede at kunne sige, at når V og S var enige, kunne det ikke gå helt galt - men det kunne det så alligevel. I udlændingepolitikken. For at hapse nogle marginale DF-vælgere har såvel V som S solgt ud af arvesølvet og de seneste år snart sagt været med på den værste.

Mange V- og S-vælgere ønsker nok en stram udlændingepoliti, men en politik der vel at mærke også er venlig og medmenneskelig og som giver mulighed for, at Danmark kan tiltrække den nødvendige udenlandske arbejdskraft, så vi kan bevare vor velstand og velfærd. Naturligvis kan frustrerede Venstrevælgerne stemme på De Radikale - men det er i realiteten en stemme på Mette Fredriksen. Utilfredse socialdemokrater kunne stemme på Alternativet. Men der er en anden vej: Ikke svigte sit hæderkronede parti - men stemme personligt på en kandidat, der er loyal over for traditionelle danske - liberale og socialdemokratiske - værdier som tolerance og plads til forskellighed. Så den trælse og usympatiske udlændingepolitik fra 2015 til 2019 blot bliver en parentes i vores moderne historie