Derfor skal der ikke spares på idrætsforeningerne i Odense

De kommunale tilskud til idrætsforeningerne udgør en vigtig del af det økonomiske grundlag for idrætsforeningernes aktiviteter. Her er der tale om aktiviteter, der udgør de daglige og ugentlige højdepunkter i de forskellige deltagergruppers hverdagsliv. Når vores børn og børnebørn skal til deres foretrukne idrætsgren, er det deres egen motivation og lyst, der driver værket. Som forældre og bedsteforældre kan man tydeligt mærke, at børnenes energi er på højdepunktet, når de skal afsted til idræt, uanset om det er træning eller konkurrence. Muligheden for at udfolde sig sammen med andre, i et tæt og venskabspræget fællesskab, spiller en afgørende rolle for børnenes livskvalitet og udvikling. De odenseanske idrætsforeninger byder på gode idrætsoplevelser for alle, der ønsker det. Selvfølgelig betyder skolen også meget for vores børn, men det er trods alt de glædesfyldte fritidsaktiviteter, der giver den nødvendige kolorit på tilværelsen. Her er der tale om borgernær velfærd i tredje potens. Her bliver børnene mødt af entusiastiske trænere og instruktører, der brænder for deres idræt og for det unikke fællesskab, der dannes, når man er med på et hold eller i en ligeværdig gruppe. Det er både sundt og godt for børnenes almene dannelse at være totalt dedikeret til en eller flere idrætsgrene. Både fysisk, psykisk, socialt og intellektuelt rummer idrætsdeltagelsen så mange positive elementer. Idrætsforeningerne i Odense blev for få år siden ramt af markante besparelser på ca. 10 millioner. Konsekvensen er altid den samme. Kontingenterne bliver sat op, og de frivillige ledere løber endnu hurtigere for at skaffe midler til faciliteter, udstyr, instruktører, stævnedeltagelse mv. Kontingentforhøjelser har en umiddelbar effekt, der betyder, at de svageste børn falder fra. Familierne prioriterer midlerne således, at der ikke er penge til foreningsdeltagelsen. Konsekvenserne af dette frafald er mangfoldige. Hverdagens højdepunkter forsvinder, social isolation og uheldige fysiske følgevirkninger kommer oveni. De frivillige ledere mister også lysten, når den sparsomme fritid igen skal bruges på yderligere indtægtsgivende foreningsaktiviteter. Vi skal derfor appellere til, at politikerne ikke svinger sparekniven over de odenseanske idrætsforeninger. At dyrke idræt i en forening er velfærd af højeste kvalitet. Som vi allerede har beskrevet det, først og fremmest for børn og unge. Men alle, der brænder for idræt, kender jo den unikke følelse af at glæde sig til at komme afsted til de ugentlige træninger eller konkurrencer. Det er en livslang glæde.