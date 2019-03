Formand: Misforstå mig nu ikke. Pia Kjærsgaard er en dygtig politiker i sync med dele af befolkningen, som andre politikere har svært ved at nå, og dertil en blændende kommunikator.

Men den kant og autencitet, der er Kjærsgaards styrke som politiker, er hendes svaghed som formand for Folketinget. Her hypper hun sine egne politiske kartofler. Bortvisningen af Mette Abildgaard og Esther Marie er udtryk for en oldnordisk indstilling; for en tid hvor politik var forbeholdt ældre mænd i habitter. Mens de hjemmegående husmødre klarede børnene.

Udvisningen flugter i eminent grad med Dansk Folkepartis "vision" om et Danmark som i 1950'erne. Historien om Esther er fløjet verden rundet og skader billedet af Danmark som et moderne, børnevenligt land, hvor ligestilling er i højsædet.

Pia Kjærsgaard har også tidligere optrådt tanteagtigt med reprimander, hvis folketingsmedlemmerne læser sms'er i salen, stilfærdigt protesterer mod blodbadet i Syrien eller højlydt morer sig. Her stiller Kjærsgaard op som direktricen på en husholdningsskole for 100 år siden. Men når Kjærsgaard selv går på banen, er alt tilsyneladende tilladt. Det var utilstedeligt, at Kjærsgaard for nogle måneder siden greb ind til fordel for en partifælle, da Pelle Dragsted fra Enhedslisten kritiserede denne for racisme.

Jeg tager ikke stilling til Dragsteds udtalelser. Men hvis ikke man i Folketinget kan have en fri, åben og til tider hård debat - hvor så? Pia Kjærsgaard havde været formand for Folketinget i et års tid, da hun kaldte Europaparlamentet for en rotterede. Uanset at Danmark har enorm økonomisk og politisk glæde af EU-samarbejdet, hvor vi er allierede med lande, der er Danmark venligsindet. Kjærsgaards udtalelser er ikke en folketingsformand værdige.

Kjærsgaard gør et stort nummer ud af, at nydanskere skal lære at begå sig i det danske samfund og tager udtrykkeligt afstand fra en vulgarisering af det danske sprog. Men Pia Kjærsgaard er selv en ringe rollemodel, når hun som formand for Folketinget taler om Danmarks vigtigste internationale samarbejde som en rotterede. Hvis udtalelsen var faldet på det bagerste bord i bodegaen, kunne man have rystet på hovedet, men her var det Folkestyrets fremmeste repræsentant, der udtalte sig antiparlamentarisk, ekstremt og vulgært.

Vedholdende rygter på Christiansborg vil vide, at når Socialdemokratiet efter alle solemærker at dømme overtager regeringsmagten, vil partiet som en "gestus" servere formandsposten for Pia Kjærsgaard på et fad. Angiveligt for at berede vejen for et samarbejde med DF som støtteparti for en S-regering.

En sådan gestus ville ligge i fin forlængelse af Socialdemokratiets kapitulation over for DFs udlændingepolitik. Men hvor stopper Socialdemokratiets gøren sig til for DF? Skal Morten Messerschmidt være dansk EU-kommissær?

Socialdemokratiet bør nu - inden valget - melde klart ud, at en S-valgsejr ikke betyder fire år mere med Pia Kjærsgaard som formand for Tinget. De første fire år var fire for meget. Som formand for Folketinget er Kjærsgaard slet og ret kommet på den forkerte hylde. Lige så fremragende Kjærsgaard er som DF-værdipolitiker, lige så umulig er hun som Folketingets formand.