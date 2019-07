Læserbrev: Mette Frederiksen blev statsminister. Tillykke med det. Samtidig jubler de 20 ministre som studenter, der lige har fået huen på, men hverdagen lurer lige om hjørnet. Enhedslisten, de radikale og SF har fået gennemtrumfet en stor del af deres valgløfter, men hvordan skal det hele finansieres?

Det er jo ikke nok at hæve afgiften på cigaretter og satse på et større arbejdsudbud af både dansk og udenlandsk arbejdskraft. Den slags tager tid, gevinsten ligger ikke lige henne om hjørnet.

I øvrigt skal der bruges mange penge på en misforstået klimapolitik. Det vil dog være som en dråbe i havet, når vi ser, hvordan resten af verden fortsat sviner og misbruger jordens ressourcer. Vi skal have de andre med, før det batter noget.

I stedet for en bred afgiftspakke kan pengene umiddelbart "samles op" ved følgende: En bedre skatteligning. Der snydes meget i skat. Tillid er godt, men kontrol er nødvendig.

Borgerne skylder 105,6 milliarder kroner til det offentlige. Ved at sætte turbo på inddrivelsen er der store beløb at hente. Momssvindel og manglende afregning af moms er også et område, hvor der er penge at hente ved en effektivisering og bedre kontrol af afregning og inddrivelse.

Udbytteskat skal beskattes i hjemlandet (Danmark). Spekulanter skal ikke have mulighed for at føre pengene ud af landet. Det vil muligvis kræve ny lovgivning/aftaler med andre lande, men se at komme i gang. Vi er jo tidligere blevet snydt for 13,7 milliarder på dette område.

Så kunne den nye regering passende afskaffe håndværkerfradraget og fradrag for rengøring m.v. Rengøringsfradraget er jo stort set kun til gavn for de velstillede og med den nuværende beskæftigelse har håndværkerne rigeligt at lave (det er jo næsten ikke muligt at finde en håndværker til reparationsarbejde).

Skat er - trods forsøg på genopretning og flere midler - fortsat i en skrøbelig forfatning efter mange års politisk svigt, så den nye skatteminister, Morten Bødskov, får nok at se til. Vi må håbe, at han ikke blot er bureaukrat, men også kan tage arbejdstøjet på og vise sig som en handlingskraftig mand, suppleret af vores nye finansminister Nicolai Wammen.