Der skal renses op efter forureningen i Grindsted

Forurening: Jordforureningen i Grindsted by skal renses op. Det må være et krav, som lokalbefolkning, folketing og Region Syddanmark bør samles om. Vi kan ikke acceptere, at der ligger så stor en forurening midt i en mellemstor by, og vi kan ikke sende et stærkt forurenet miljø og en kæmperegning videre til vores børn og børnebørn. Det vil være skamfuldt.

Vi skal være klar til både at handle nu og samtidig have planer klar for indsatsen flere år frem i tiden. Velvidende, at der fremover skal sikres økonomi af flere omgange, samt at de teknologiske muligheder - viden og metoder, som skal anvendes ved oprensningen, hele tiden udvikler sig.

Den viden, de erfaringer og de metoder, der er kendt og udviklet fra oprensningen af Kærgaard Plantage kan i øvrigt bringes i anvendelse i Grindsted. Og sagt i en vigtig parentes kan det antages, at den allerede erhvervede viden, kombineret med ny viden og nye metoder til oprensning efter store forureningssager, kan vise sig at blive en relevant eksportvare for Danmark.

Jordforureningen i Grindsted er en af de i alt ni største forureningssager i Danmark - kaldet generationsforureninger. Vi er godt klar over, at uanset hvilken regering, der kommer til efter næste valg, så vil det blive en kæmpe udfordring at få afsat tilstrækkeligt med midler til oprensningen af generationsforureningerne. Den kamp er vi parat til at kæmpe.

Grindsted-forureningen er således nævnt i regeringens sundhedsudspil, og der er i samme udspil foreslået at afsætte 50 millioner kroner om året over ti år.

Det er som sådan en god idé, men det slår slet ikke til. Lidt hovedregning viser, at der vil være fem millioner kroner årligt til Grindsted, hvilket stort set svarer til de penge, der allerede er til rådighed i dag.

Vi vil også presse på politisk, således at der snarest startes et pilotanlæg med at etablere afværgeforanstaltninger ved udsivningsstedet Grindsted Å.

Afværgeforanstaltningerne består af barrierer, som kan tage en stor del af de giftige stoffer bl.a. vinylklorid, der i dag løber ud i åen. Vi tænker, at der i 2020 vil kunne tages det første konkrete tiltag for at begrænse forureningen.

Det vil betyde et markant kvalitetsløft af vandet i åen, og det vil være et kæmpe gennembrud for oprensningen - også moralsk - at der nu sker noget konkret. Og samtidig vil pilotprojektet også imødegå bekymringerne, om udsivningen af giftige stoffer i Grindsted Å på et tidspunkt kan nå frem til Varde Å og gøre skade her.

Vi har begge to på forskellig vis arbejdet politisk med Grindsted-forureningen gennem mange år. Også dengang det ikke nødvendigvis var let at sætte sagen på dagsordenen og få politikernes og mediernes interesse for sagen.

Heldigvis er holdningen nu skiftet. Det har været afgørende, at Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Institut for Vand og Miljøteknologi, i februar 2018 kunne offentliggøre det sted ved Grindsted Å, hvor vinylklorid og andre giftige stoffer fra jordforureningen siver ud i åen. Og det har haft enorm betydning, at der i Grindsted blev nedsat en lokal borgergruppe, som utrætteligt har arbejdet på at afdækkeforureningens omfang og konsekvenser, samt undersøge løsninger.

For os er Grindsted-forureningen et klokkeklart eksempel på, at det er vigtigt, at regionerne bevares og fortsat har ansvaret for forureningssagerne. Det handler om nærhed - at borgere og politikere er tæt på hinanden, samt at politikere kan stilles til ansvar for deres handlinger.

Region Syddanmark har opbygget solid viden og stærke faglige miljøer i forhold til jordforureningen i Grindsted, og regionen har vist, at den kan magte opgaven. Der er sat gang i mange vigtige analyser og undersøgelser, og der er holdt flere borgermøder. Nu er tiden så kommet, hvor det er realistisk at tale om, at en egentlig oprensning kan begynde.