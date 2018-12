Der må være en grænse, Søren Windell

Tak for dit svar, Søren Windell, til bl.a. undertegnede i Fyens Stiftstidende 29. november. Jeg har i den forbindelse to kommentarer.

For det første retter vores kritik sig ikke mod de politiske og organisatoriske sammenhænge, som du er involveret i inden for ældre- og handicapområdet, da du så at sige er forpligtet på disse som rådmand, men derimod mod din manglende synlighed om de handicappede i den offentlige debat.

For det andet - og det er i denne sammenhæng langt mere alvorligt - vil jeg gerne have mig frabedt, at du psykologiserer mine politiske standpunkter, når du mere eller mindre direkte vil forklare mine udsagn med henvisning til den sorg og frustration, som man kan have som forældre til et barn med handicap.

Jeg kommenterer ikke dig som person. Jeg forholder mig kun til det, jeg ser, og jeg vil på det kraftigste bede dig om det samme.

For mig er dine bemærkninger et udtryk for misforstået empati, og alt andet lige grænser det til det uanstændige.