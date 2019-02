Så læsses der vitaminer fra Ærø til hovedstaden i 1940'erne. Det er æbler, det gælder, og det kan oplyses, at kasserne er mærket med initialerne KGA, som står for Københavns Grøntorv. Sille Radoor Larsen fortæller, at der i 1931 blev anlagt jernbanespor på Ærøskøbing Havn. Jernbanevognene blev trukket om bord på færgen af dragere, de såkaldte "litzenbrødre". Foto: Ærø Museum.