Den tredje alder. Livet er sgu skønt

Ejgil Torbensen, Smørvråvej 16, Morud

Holdninger til at blive ældre er i høj grad styret af individet selv efter opbygget livserfaring, men kan naturligvis også styres i negativ retning som følge af sygdom og udefra kommende negative oplevelser. Fordelene ved at blive ældre må vel alene tilskrives livserfaring, hvor de positive sider for den enkelte er afgørende for, hvorvidt alderdom kan tilskrives fordele. Eksempelvis et langt arbejdsliv hvor den enkelte dels har fået og dels selv har skabt mulighed for at udnytte eget initiativ, er nok det bedste grundlag for at få et godt liv som ældre.

Det bør nok og ikke mindst tilskrives arbejdsgiver og de muligheder pågældende fremmer på den enkelte arbejdsplads, hvor arbejdstagers evner opbygges af givne muligheder. Er der således opbygget et optimalt grundlag for udnyttelse og skabelse af eget initiativ, vil det naturligt fortsætte ud i ældrelivets daglige aktiviteter. Heri ligger så også fordelene ved den tilstundende alder, hvor pensionstiden giver frirum og mulighederne for udnyttelse af opbyggede evnen til initiativskabelse.