Den offentlige sektor er smadret

I et land, hvor man betaler 45 kroner for en caffe latte med et smil, er det lykkedes skiftende regeringer at smadre den offentlige sektor. Jeg vil ikke gøre mig klog på områder som sygehusvæsenet, hjemmeplejen, folkeskolen og børnehaverne. Men jeg har i mit 45 år lange liv været i kontakt med alle fire igennem egne børn, forældre og bedsteforældre. Og jeg har oplevet et alarmerende fald i nærvær og tid til mennesket, som har brug for opmærksomhed og omsorg.

Da jeg var barn, var der tid til at trøste mig, udfordre mig, gøre mig dygtig i skolesystemet, behandle min forstuvede ankel og sørge for, at mine bedsteforældre fik en værdig afsked med denne verden. Dette er blot et falmet minde nu. Jeg har selv været gymnasielærer i 17 år, og den beskæftigelse er på seks år gået fra at være et fantastisk job, hvor man som højtuddannet kunne sætte sine faglige evner og sit engagement i spil for at gøre de danske unge til dygtige og reflekterede samfundsborgere til nu at være et tæt på forfærdeligt job, hvor man har mistet sin faglige stolthed og ikke har tid og overskud til at udføre den uhyggeligt vigtige samfundsopgave, det er at uddanne den danske ungdom til at kunne bidrage positivt til betalingsbalancen. I radioavisen her mandag morgen siger statsminister Lars Løkke Rasmussen, at det ikke handler om minimumsnormeringer i børnehaverne. Men om rekruttering. Ingen med høj faglighed og ærekærhed om sit arbejde søger job i en offentlig sektor, som er udsultet i en sådan en grad, at man går hjem fra jobbet med dårlig samvittighed. Lars, du har selv skabt situationen, og du har åbenbart ikke fattet, hvad der skal til for at få gode folk til stillingerne i det offentlige.

Men jeg vil ydmygt give dig svaret: rimelige arbejdsvilkår! Man skal ikke have ondt af mig. Jeg har kompetencer til at forlade sektoren, lige så snart den rigtige mulighed åbner sig. Man skal have ondt af alle de unge mennesker - jeres børn, børnebørn og små søskende - der skal have en væsentligt dårligere, gymnasial uddannelse, end det burde være muligt i et land, hvor en caffe latte koster 45 kroner. Og I betaler den med et smil.