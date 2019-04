Den nyeste indkøbsguide til diabetesramte skriger til himlen

Mad: Hvis du var allergisk overfor nødder, ville du så spise nødder? Nej, for du ville respektere din krops signaler overfor den fødevare, som kroppen ikke kan tåle. Derfor er det mig en gåde, at danskere med diabetes fortsat bliver anbefalet at spise kulhydrater på trods af, at det lige præcis er kulhydraterne, de ikke kan tåle i længden.

Kulhydrater bliver sært nok ikke nævnt ved navn i den nye indkøbsguide fra bl.a. Diabetesforeningen. Guiden er i stedet som noget helt nyt blevet udstyret med betegnelsen "sukkerarter", formentlig for at tydeliggøre sukkers tilstedeværelse i produkterne, hvilket naturligvis er vigtigt for diabetesramte. Men med den lille finte er en hel gruppe næringsstoffer - nemlig kulhydraterne - blevet forbigået totalt.

Kulhydrater findes i alle kornprodukter, grøntsager og frugt, og de findes i fibre, mere eller mindre optagelige i fordøjelsen. Kulhydrater findes desuden i størstedelen af forarbejdede fødevarer. Der er altså en massiv tilstedeværelse af kulhydrater i vores daglige kost bl.a. i størstedelen af de produkter, som er vist i guiden, men kulhydrater bliver ikke nævnt i guiden som noget, en diabetesramt behøver beskæftige sig med. Kulhydrater som gruppe er helt udeladt, som om det var et fy-ord.

Det er dette, der skriger til himlen! Enhver med diabetes ved, at kulhydrater af enhver art påvirker blodsukkeret og dermed også sygdommen diabetes.

Jeg ville kunne tilgive en syvende klasse, der i deres projektuge havde lavet denne indkøbsguide for diabetesramte. Men at Diabetesforeningen og Hjerteforeningen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen helt seriøst udgiver en guide med så sundhedsskadelige anbefalinger er utilgiveligt. Det er uetisk at fortsætte med at give kostråd, der i det seneste årti er blevet videnskabeligt tilbagevist fra flere sider, og som har en indlysende ulogisk forklaringsmodel som grundtanke. Så hellere undlade at udgive en ny guide.

De to toneangivende og centrale diabetesorganisationer The American Diabetes Association (ADA) og European Association for the Study of Diabetes (EASD) har sidste år ændret deres anbefalinger til diabetesramte til netop at omfatte en kost med reduktion i indtaget af kulhydrater. Det amerikanske Virta Health viser fantastiske resultater med reduktion af kulhydrater hos diabetesramte, og studier samt forsøg overalt i verden - også i Danmark - viser positive resultater for diabetesramtes helbred, når kulhydrater begrænses i kosten. Personlige beretninger fra eks-diabetikere florerer på de sociale medier og i pressen.

Er Diabetesforeningen, Hjerteforeningen og Sundhedsstyrelsen uvidende om dette, eller har de vendt det blinde øje til? Jeg håber det første.