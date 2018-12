Den næste krig får kun tabere

Poul Erik Grønnegaard, Gl. Vindingevej 118, Nyborg

Årsagerne til, at krige fascinerer, er, at de er milepæle i historien og vendepunkter i almindelige menneskers liv. Det er jo den, der vinder krigen, der skriver historien og krigen er det drama, som gør, at vi kan huske forandringers udgangspunkt. Tænk på hvordan historien ville være blevet skrevet, vejet og vurderet, hvis gamle Adolf havde vundet.

Jeg har læst meget om anden verdenskrig, og den fascinerer mig, fordi min familie var involveret. Jeg kendte nogen, der var med og så det dramatiske. Beslutninger, der blev truffet og som medførte mange unge menneskers død og beslutninger, der blev truffet, som medførte, at nogen vandt, og nogen tabte og hvorfor. Endelig burde historien om en krig få os til at undlade at starte den næste. Den næste vil kun have tabere. Jeg synes selv, at jeg har læst nok om krige og bøger om dette emne og ville kun være interessante for forståelse for, hvorfor en uoverenstemmelse bliver til krig.