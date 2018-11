Den liderlige ligegyldighed

Han trak stikket på en sms kort efter min mors død. Jeg var rasende. Vred mig for at undgå den bitter-søde offerfælde, når jeg genspillede det sidste års yoyo-forløb, hvor alt blev holdt udefineret.

Sorgen over ikke at kunne komme til min ret, over ligegyldighedssignalerne i hans handlinger og over at have kompromitteret min selvagtelse. Men det hjælper jo kun at lune sig ved hans lort, hvis jeg ikke vil se mit eget: selvretfærdigt, selvbeskyttende, at udvise samme kynisme og ligegyldighed, for sådan gjorde han. Høne-æg? Domino? Stædigt og naivt søge nærhed og kærlighed dér, når han ikke var dér. Som at gå til præmieslagteren og insistere på kaviar, når slagteren for femte gang har vist, at han ikke har det. Endda vist baglokalet og holdt mig hen for i stedet at sælge bockwurst.

Skæbnens ironi kylede Kierkegaards bog "Enten Eller 2" i skødet på mig, hvor ægtemanden opdrager på forføreren: "Dit Liv vil gaae op i lutter Tilløb til at leve (...) Det Du holder af, er den første Forliebelse (...) Du elsker det Tilfældige."

Genkendelsens latter udløste så mange endorfiner, at læsningen var helbredende. En detaljeret tydeliggørelse af, hvad der havde været på spil i indre og ydre mellem ham og mig - ikke den ene som den ene og den anden som den anden, forfører - ægtemand, men inde i os hver især, i mange i dag. Serveret for over 150 år siden!

For - mange virker forunderligt forplumrede i higen efter den store kærligheds samhørighed og samtidig splittelse i individualisme og tilknytningsproblemer. Midt i suppen drukner ordentligheden lidt for ofte. Betydningsløshed gror som magtmiddel - som om man har større magt, jo mere ligegyldighed man udviser.

Det bliver et uudsagt argument, at sådan er man selv blevet behandlet. Er man næsten lidt naiv-dum, værdiløs og manipulerbar, hvis man udviser godhjertethed og velvilje, og overholder aftaler? Er det her bare et storbyfænomen?

Vi kan putte os med kaffen og avisen og forarges over uordentlig adfærd ude i verden. Se ordentlige ud fordi vi udpeger de uordentlige rotter.

Men skal ordentlighed skabes i stor skala - må vi også yde en indsats på mikroplan, gå os selv efter i sømmene. Ordentlighed er værd at insistere på, uanset fristelsen i at møde ligegyldighed med ligegyldighed. Fordi ordenlighed giver en struktur, der beskytter vores alles sårbarhed, så vi tør igen. Skaber tillid. Smitter. Ordentlighed anerkender, at vi alle har værdi i os selv.

Måske er vi ikke enige, men vi kan godt være ordentlige, uden tab af vildskab. Og vi véd godt, hvad der er ordentligt.