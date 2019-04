Den klimatiske atombombe er udløst - og vi har alle trykket på knappen

Kommunisterne står parat til at angribe, og vi må forsvare os for enhver pris. Min far var som premierløjtnant af reserven ikke i tvivl. Der var de røde fjender på den ene side af jerntæppet og så os, de gode, på den anden. Og i det lys blev enhver politisk diskussion ganske enkel, for verden lod sig dele op i godt og ondt. Men så var der en aften, hvor far kom hjem fra en manøvre i Sønderjylland. Jeg har nok været omkring 11 år. Gammel nok til at fornemme, at han var rystet. Far havde nemlig under øvelsen været med til, at vi, de gode, ifølge øvelsespapiret skulle anvende taktiske atomvåben for at standse de røde, inden de overløb Slesvig. Den aften kom der en revne i mit ellers enkle verdensbillede. For det var os, de gode, som havde anvendt atomvåben. Ikke de onde kommunister.

For mange af os, der voksede op under den kolde krig, har det været vanskeligt at gøre op med en forståelse af verden som enten godt eller ondt. Og jeg har på fornemmelsen, at de efterfølgende generationer overtog vores dualistiske verdenssyn. For en verden præget af en øst/vest-konflikt blev efter murens fald erstattet af en liberal og global forbrugsverden, og i den verdensorden var det forbrug og vækst, der blev det gode. Alt, hvad der hindrede vækst, var det onde. De frie markedsmekanismer var lysets kræfter. Regulering af pengenes og varernes frie bevægelighed bar i sig stagnationen og mørkets kræfter. Meget få havde dengang fantasi til at forestille os, at vi efter en lang forbrugsfest bogstavelig talt ville vågne op med livstruende tømmermænd i form af udsigt til en global klimakatastrofe og den sjette masseudryddelse af dyrearterne. Vi havde ganske enkelt ikke lært at tænke ud over sort/hvidt, godt/ondt, og derfor fortsatte vi ubekymret festen op igennem 00'erne trods stadig mere alvorlige advarsler.

I dag står vi et andet sted. For de fleste kan fornemme, at kursen går imod afgrunden. Måske ikke for os selv, men for vores efterkommere - og for millioner af mennesker, der er fanget i de mest berørte klimazoner. Hvis vi benægter, at vores måde at holde hus på er uholdbar, sker det i dag imod bedre vidende. Vi er tvunget til at tænke og agere på nye måder, hvor vi som udgangspunkt ikke længere troværdigt kan fremstå klokkeklare i vores overbevisning om, at vi handler rigtigt. Vi må begynde at udvise forsigtighed og ydmyghed, når store beslutninger skal træffes. Men erkendelsen af vores afmægtighed har vi endnu ikke taget alvorlig og omsat til systemisk forsigtighed.

Et konkret eksempel er det store teleprojekt, hvor Danmark skal være forsøgsland for den nye 5G-mobilteknologi. Jeg er ikke ekspert på området, men det kan undre mig, at Folketinget ikke udviser rettidig forsigtighed, inden vi implementerer så kraftfuld en ny teknologi. Der er stemmer, som peger på, at 5G-teknologien på grund af de nye mobilfrekvensers kortbølgede karakter kan være med til at påvirke insektlivet negativt. Det forhold har ingen videnskabelige undersøgelser mig bekendt set på. Er 5G det seneste eksempel på, at vi stadig ser de økonomiske kræfter som vigtigere end en naturlig ydmyghed i forhold til ny forbrugsteknologi? Er 5G-teknologien harmløs - eller vil den være med til at øge presset på bier og insekter? Vi burde allerede være kloge af skade og sætte forsigtighed over økonomisk gevinst indtil andet er videnskabelig dokumenteret.

Vi står inden for de kommende måneder overfor et valg, hvor klima og bæredygtighed kommer til at spille en central rolle. Uanset politisk overbevisning er partierne enige om, at der er brug for handling. Her må man som borger håbe, at partierne begynder at tænke ud over de traditionelle partiskel. Ansvarlig politik vil kræve ydmyghed og målrettethed, fordi der er problemer, som er uomgængelige. De skal løses. Tiden er ikke til at tænke i sort/hvidt. I et af de seneste numre af The Economist er EU's formand Jean-Claude Juncker citeret for at sige: "Vi ved alle som politikere, hvad vi skal gøre. Vi ved blot ikke, hvordan vi skal gøre det nødvendige og så blive genvalgt."

Bæredygtige valg kræver handlemod hos politikerne til at sætte en række tiltag i gang, som ikke vil være populære hos alle. Men vanskelige valg på fællesskabets vegne er en del af demokratiet. Og de valg er vigtigere, end politikernes ønske om genvalg. Og det ansvar håber jeg, at det nye hold af politikere tør påtage sig. Også i tillid til, at vi, vælgerne, godt forstår, at der skal handles på måder, som kommer til at virke generende på vores i dag grænseløse livsudfoldelse. Uanset politisk overbevisning bør vi som vælgere stemme os til et folketing med mennesker af en høj grad af personlig integritet. For verden har ikke brug for politikere, der tænker snævert og egennyttigt. Vi er ikke længere i tid, hvor man kan tillade sig at tænke inden for den gamle verdens kategorier af sort og hvidt.

Den klimatiske atombombe er udløst. Og vi har alle været med til at trykke på udløserknappen. Nu er det derfor et fælles ansvar at finde veje videre frem. Vi har et uomgængeligt ansvar for de endnu ikke fødte generationers verden. Og vi vælger politikere til i ydmyghed over for opgavens omfang at forvalte det fælles ansvar.