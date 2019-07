Den herskende klasse.Tankevækkende genlæsning

Kommentar: For ret præcis to år siden skrev jeg nedenstående debatindlæg på Landsbyerne i Danmarks hjemmeside. (24. juli 2017)

Det bliver spændende at se, om Kaare Dybvad som boligminister nu får/bruger muligheden for at rette op på de skævheder, han beskrev i sin bog.

Kaare Dybvad Bek har udgivet bogen "De lærdes tyranni", hvor han skriver: Den kreative klasse skaber ulighed og undergraver verdens bedste samfund.

Jeg er helt bevidst om, at Kaare Dybvad Bek er socialdemokrat, som også skinner igennem på visse steder i bogen, men samtidigt står han ikke tilbage for at skose sit eget parti for den centraliseringspolitik, de, gennem de senere år, har været en del af.

Det er virkelig hårrejsende læsning, som beskriver, hvordan "Den herskende klasse" gennemfører den politik, der tilgodeser deres egen klasse, hvilket hovedsageligt vil sige de højtuddannede akademikere.

Forfatteren peger på den store centralisering, der bliver stærkere og stærkere, hvor blandt andet uddannelsesinstitutionerne centraliseres i storbyerne, og i meget stor udstrækning i hovedstaden. Specielt er det forkert at placere de tekniske uddannelser langt væk fra de virksomheder, der efterfølgende skal bruge den nyuddannede. Vi har dog på det seneste set visse positive træk med etablering af ingeniøruddannelse i henholdsvis Kalundborg og Sønderborg, hvor NOVO og Danfoss er blandt landets største "forbrugere" af ingeniører ligger.

Han peger også på, at tendensen går i den forkerte retning, når det gælder de unges uddannelsesvalg, idet der uddannes flere og flere akademikere til arbejdsløshed, mens færre og færre vælger håndværk og industri, hvor der er ved at være katastrofal mangel på arbejdskraft. I 2015 færdiggjorde 20.000 akademikere deres uddannelse, hvoraf kun 6.000 blev ansat i den private sektor, mens der i dette år blev skabt 28.000 nye arbejdspladser.

Det er lykkedes eliten at overbevise os alle om, at Danmark skal være et højteknologisk land, hvor der ikke er brug for håndværkere og folk med fysisk arbejde.

Midlerne til universiteterne er mere end fordoblet, hvilket er gået ud over erhvervsskolerne og folkeskolen. For sidstnævntes vedkommende har det bl.a. andet resulteret i dårligere kundskaber hos eleverne, hvilket vi kan konstatere i dagligdagen ved at se selv højt uddannede mennesker ikke kan regne eller stave.

Er vi egentlig bevidst om denne udvikling? Eller er vi bare magtesløse?