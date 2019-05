Den gode fynske turismeforretning er grøn

Turisme er vigtig for Fyn - og selvfølgelig også for turisterne, som i ferietiden jo søger oplevelser væk fra hverdagen.

I 2017 brugte indenlandske og udenlandske turister 128 milliarder kroner på at holde ferie i Danmark. Og det kommer naturligvis hoteller, campingpladser, restauranter og resten af turistindustrien til gode og skæpper også godt i detailhandlernes kasser. Og så er turismen ifølge VisitDenmark ovenikøbet i fremgang: Med 59,3 millioner overnatninger var 2018 et rekordår for dansk turisme.

Desværre er Fyns andel af turister ikke prangende. Ifølge Danmark Statistik havde Fyn bare 7 procent (eller 3,8 millioner) af de samlede overnatninger i 2018.

Det kan vi gøre bedre! Men hvordan?

Hele 71 procent af turisterne i Danmark er kyst- og naturturister. Derfor skal vi naturligvis arbejde for, at Fyn får en større andel af det samlede antal turister, der kommer til Danmark, men vi skal også sikre, at turismen er bæredygtig. Hvis vi hælder gylle og asfalt ud over hele Fyn, er det ikke sjovt at komme på besøg. Hvis vi i jagten på kortsigtet fortjeneste ødelægger vores naturområder og tillader hoteller og huse i strandkanten, kan vi hurtigt risikere, at turisterne vælger andre rejsemål.

Til gengæld har kombinationen af skøn natur og kulinarisk turisme potentiale til at skabe fantastiske, nye erhvervseventyr, ikke mindst for de naturskønne områder udenfor de store byer.

Vi skal gøre en ambitiøs indsats for at udvikle de fynske turismeerhverv, og det gør vi bedst ved at beskytte naturen og skabe de unikke oplevelser, der kan give vores gæster den forkælelse af alle sanser, som de søger.