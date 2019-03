Den der tier samtykker

Synspunkt: At påstå, at: "En sten kan ikke flyve, det kan mor Karen heller ikke, altså er mor Karen en sten" er ufuldstændig argumentation. Der mangler ligesom noget? Skolereformen fra 2013 er angiveligt lige så ufuldstændig i sin argumentation og muligvis lige så ringe i sit forskningsmæssige belæg. Jamen, hvad var forskningen så baseret på? Tjaa, sig selv måske? Altså reformen.

Ovennævnte sag er i februar og marts 2018 fremsendt til nævnet for videnskabelig uredelighed af Keld Skovmand, ph.d. og lektor i pædagogik. Systematisk har han gennemgået de "tekster", der er blevet brugt som begrundelse for at indføre både læringsmålstyret undervisning og flere undervisningstimer for vores børn. I følge anklagen er der ikke grund til, at tro, at hverken folkeskolereformen eller den forlængede skoledag har nogen som helst positiv effekt på vores børns evne til at leve eller begå sig i en moderne verden. Snarere tværtimod.

Keld Skovmands anklage går på, at de omtalte forskere i deres iver efter at indføre "læringsmålstyret undervisning" har hævdet at citere andre, mens de i virkeligheden selv har opfundet begrebet og derefter citeret sig selv. Det er altså med andre ord deres egne "synsninger", opfindelser og omskrivninger, de har solgt som videnskabelige sandheder.

Det ligger derfor ligefor at formode, at undervisningsministeren fra 2013 - Christine Antorini - sammen med de fire uddannelsesorakler, som Keld Skovmand har rejst sag mod, bevidst har arbejdet på at indføre noget, de godt vidste ikke virkede. Hvorfor nu det? Dengang tronede Antorini endda frem på TV og fortalte, at den danske folkeskole fremover ville hvile på evidens og på de bedste internationale forskningsresultater. Resten af dansk politik gav endda stående applauser, men det viser sig nu måske, at vores børn i virkeligheden er blevet buret inde som forsøgsdyr i et politisk eksperiment?

Spørgsmålet, jeg nu som forælder stiller mig selv, er, hvor historie- og ansvarsløst kan man som politiker og forsker opføre sig? Er der virkelig nogen, der er så sølle skruet sammen, at de for egen vindings skyld tvinger 500.000 uskyldige børn og deres lærere til at marchere rundt i skolerne dikteret af nogle tvivlsomme principper, der er opfundet til lejligheden, og som ingen kender konsekvensen af? Ja, det er der måske nogen, der er, og hvor er det dog sørgeligt og udansk.

Jeg opfordrer i den grad til, at denne her sag bliver kulegravet minutiøst, og at de involverede parter stopper med at sige ingenting. Der er ikke noget i vejen med at "synes" noget, men det stinker langt væk, hvis man får sine egne "synsninger" til at lyde som forskning, og derefter indlægger vores børn til at leve efter noget, der er for dumt. Så speak up kære politikere, journalister, forældre og forskere, og lad befolkningen vide, hvad det egentligt er, vores børn bliver udsat for.

Morten Messerschmidt fra DF - DF stemte i øvrigt for reformen - har forresten i skrivende stund på TV2 udtalt, at "Folkeskolen er magtesløs og i krise"? Derfor foreslår han nu, at eleverne fremover skal sige hr. og fru til lærerne. Han mener altså, at det er børnene, der er skolens problem. Hvad bliver det næste? Et "rap" af spanskrøret måske?