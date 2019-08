Demonstration. Gode grunde til at vise Trump ryggen

Læserbrev: Ole Poulsen skriver i Stiften, at jeg ikke skal bruge tid på "haddemonstrationer" mod Trump. Det er jeg fuldstændig enig i. Så det er jo heldigt, at jeg ikke har det mindste ønske om had i de kommende demonstrationer, som i stedet skal være fredelige, sjove, folkelige, humoristiske og mangfoldige.

Overalt i verden møder Trump modstand, og Danmark skal også sende klare budskaber til den amerikanske offentlighed. Ikke så meget til Trump personligt, for han lytter vist ikke til andre end sig selv. Der er brug for, at USA tager klimaforandringerne alvorligt, og at international ustabilitet og usikkerhed erstattes af samarbejde. Vi skal også demonstrere mod det had og den splittelse, som Trump gennemsyrer det amerikanske samfund med.

USA's præsident er altid velkommen i Danmark og skal modtages korrekt. Som en vigtig samarbejds- og alliancepartner er vi fælles om meget. Men samtidig skal vi sende signalet til de amerikanske vælgere om at vælge en anden præsident næste gang.