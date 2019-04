Demonstration. Er der en voksen til stede

Lokaldebat: Forældre over hele landet kæmper i denne tid for at sætte børnenes vilkår og normeringerne i dagtilbud på dagsordenen. Det gør forældre i Assens Kommune også, og vi vil som tillidsrepræsentanter for pædagogerne gerne sende jer en hilsen.

Vi forstår jeres bekymringer for børnenes vilkår, som bliver forringet år for år.

Vi ved, hvor stor betydning det har, at der er tilstrækkeligt meget personale for at sikre børnenes tryghed, trivsel og udvikling, og håber jeres engagement og indsats bærer frugt.