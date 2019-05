Demonstration. Byrådet under angreb

Læserbrev: Det vigtigste og mest problemfyldte punkt på byrådets dagsorden onsdag var beslutningen om at rive 1000 lejligheder ned i Vollsmose. Før byrådsmødet blev der demonstreret foran rådhuset imod dette. Demonstranterne gik efterfølgende ind på rådhuset og overfyldte tilhørepladserne i byrådssalen. Borgmesteren måtte bede demonstranterne dæmpe sig mere end en gang og bede dem fjerne deres medbragte skilte og bannere. Som et lyn fra en klar himmel brød helvede løs på tilhørerpladserne. To demonstranter rejste sig pludselig op og smed store mængder papirnøgler ud over politikerne i byrådssalen og prøvede at hænge store bannere op.

En handling, der fik lov at gå alt for vidt. Det hører ikke til i et demokratisk samfund. En handling, alle partier bør tage afstand fra. Hvor var var rådhusbetjentene henne i sådan en situation? Borgmesteren havde ikke styr på hændelsen. Var demonstranterne inspireret af en lignende i Århus? Det må få konsekvenser for fremtidige demonstranters adgang.

Måske skal demonstranterne anmelde deres ankomst? Og der skal ikke adgang for flere, end der er siddepladser, ligesom de skal formenes adgang ind på rådhusets område med plakater og bannere. En kedelig oplevelse, der bør mane til nultolerance fremadrettet. For hvad vil en start af denne kaliber ikke ende i samtidig med, at demonstranterne fortæller, at dette kun er begyndelsen.