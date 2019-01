Demokrati. Republikken Danmark

"Og så blev Klods-Hans konge, fik en kone og en krone og sad på en trone". Det fortæller H. C. Andersen, og han er ikke til at stole på.

Det foregik ikke i vort lille land højt mod nord, hvor vi kun har haft én kong Hans, og han blev ikke konge ved at besnakke en kongedatter.

Andersen kommer ikke ind på, hvad de statslærde sagde om Klods-Hans' adkomst til at bestige tronen, ej heller, hvad befolkningen mente. Den blev nok ikke spurgt, da det nok var før grundloven af 5. juni 1849. En af Klods-Hans' brødre mente ellers nok, at han kunne tale med om staten, men ellers var befolkningen nok en uvidende hob, der skulle holdes nede.

Jeg forstår godt kongedatteren, der efter den absurde samtale sagde: "Det kan jeg lide! Du kan da svare! og du kan tale, og dig vil jeg have til mand!". De fik det sikkert sjovt.

Andersen kommer ikke ind på Klods-Hans' kongetid, men vi ved jo, at han var intelligent og hurtigt kunne tilpasse sig en ny situation, så han har nok været den fødte konge.

I dagens Danmark har vi en kronprins, som ifølge tronfølgeloven af 27. marts 1953 er født til at blive konge. Han arver posten, skal ikke vælges. Hans liv er lagt til rette for ham, hvorved man har frataget ham hans personlige frihed.

Måske ville han som dreng være brandmand, når han blev stor. Eller fodboldspiller. Måske vil han som voksen gerne være direktør for Danske Bank eller for Nationalmuseet eller Det Kongelige Teater. Men han har ikke som alle andre haft mulighed for at vælge uddannelse efter interesser. Jo, det har han måske nok, men han skal jo være konge.

Ifølge grundlovens § 6 skal kongen tilhøre den evangelisk-lutherske kirke. Skulle han som ung og følsom have overvejet en anden livsanskuelse, giver grundloven ham altså ikke den religionsfrihed, som den tilsteder alle andre. Der står dog ikke i grundloven, at han ikke må abdicere. Det ville være en lettelse for os republikanere, om han gjorde det. Og dog, så ville tronfølgeloven af 27. marts 1953 bestemme, at prins Christian skulle blive kong Christian og tiltræde straks.

Jeg siger ikke, at vi med Republikken Danmark vil have det fuldendte demokrati. Det skal vi til enhver tid bestræbe os på at nærme os. Det kan forudses, at et ukultiveret vælgerflertal vil skaffe os en ukultiveret præsident på halsen, sådan som vi har set det i USA.

Men hvad skal vi med en præsident, når vi har en statsminister og hans/hendes regering som udøvende magt?