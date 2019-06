Demokrati. Lad os slippe af med partierne

Læserbrev: Vejen væk fra uærlige politikere/levebrødspolitikere kunne være et systemskifte, således at Folketingets medlemmer udpeges ved borgerligt ombud for en to-årig periode. Alle danske statsborgere over 18 år med en ren straffeattest kan udpeges til og har pligt til at sidde i Folketinget i to år. Folketingets medlemmer får selvfølgelig orlov fra deres civile job og en løn som et gennemsnit af Danmarks lønmodtagere og samme pensionsmuligheder som alle andre danskere.

Folketingets medlemmer vælger en statsminister, som står for at foreslå personer med de faglige kvalifikationer som ministre til de nødvendige ministerier. På den måde kunne man slippe af med alle de partier, vi har i øjeblikket, og stoppe det partidiktatur, der eksisterer nu.