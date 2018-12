Demenslandsbyen. Dybt skuffet over Odense Kommune

Hvad er det lige, der sker med demenslandsbyen "Byen for livet"?

Jeg var til julefrokost på Nyborg Strand i fredags. Da vi gik til ro, ville jeg lige læse nyheder i Fyens Stiftstidende. Men hold da op. Jeg troede ikke mine egne øjne, da jeg så, at Odense Kommune er ved at bakke ud af projektet med at skabe en hel ny landsby for mennesker med demens og deres familier. Jeg måtte lige spørge min kone, om det var rigtigt nok - for jeg kunne ikke tro det, at jeg havde læst.

Som én af de personer med demens, der bor her i Odense, har jeg været så heldig, at jeg har været med i hele optakten af "Byen for livet". Jeg har blandt andet holdt et oplæg på Odense Rådhus, hvor jeg kunne fortælle, hvorfor det var så vigtigt, at der kom et tilbud om en hel ny måde at bo på for os, der har en demenssygdom. Det har betydet utrolig meget for mig, at Odense Kommune sammen med OK Fonden ville give os med en demenssygdom mulighed for at have et godt, rart og trygt sted at leve vores liv, når vi ikke kan være hjemme mere - men alligevel er alt for friske og raske til at bo på et almindeligt plejehjem.

Jeg synes også, at det var godt, at der var lagt op til, at der skulle være en masse sjove og spændende aktiviteter, som vi selv skulle være med til at beslutte. Det kunne være træværksted, kunstværksted, nyttehaver, musikrum, hjemmebiograf, fysisk træning og meget mere. Alt sammen noget, der ville gøre, at vi stadig kunne føle, at vi kunne leve et godt, aktivt og meningsfuldt liv med vores demenssygdom.

Jeg må sige, at jeg er meget meget trist lige nu. Jeg kan stadig ikke forstå, at Odense Kommune ikke vil stå ved det, de selv har været med til at sætte i gang. Det er dybt skuffende for alle os, der må leve livet med en demenssygdom - og også for vores familier. For de kommer i høj grad også til at mærke det, hvis demenslandsbyen ikke bliver til virkelighed.