Demensbyen. En drøm, der brast?

I oktober 2015 besøgte Ældre- og Handicapudvalget sammen med nogle medlemmer af Ældrerådet demenslandsbyen de Hogeweyk i Holland. Alle, der havde deltaget i besøget, talte begejstret om det, da de kom hjem. Det gjaldt både politikere og ældrerådsmedlemmer, og en proces blev sat i gang, som så ud til at skulle munde ud i noget lignende her i Odense: "Byen for livet".

I Ældrerådet har vi hele tiden fulgt med, så godt vi kunne. Vi syntes godt nok undertiden, at det gik lidt langsomt, men der kom da planer og udkast til, hvordan det hele skulle komme til at se ud, og stedet fik et navn: "Højstruphave". Derfor var det som at få en spand koldt vand i hovedet, da vi i avisen 8.december kunne læse, at det hele ser ud til ikke at blive til noget.

Det er synd for vores by, men det er da allermest synd for byens demente borgere og deres pårørende, som har set frem til at få et sted, som på en bedre måde end det, vi kender i dag, kunne tilfredsstille deres behov.

Levealderen stiger - og med det følger behov for nye typer boliger for de ældre mennesker som har svært ved at klare sig i de traditionelle rammer. Dette er ikke en national, men global tendens, som politikere rundt omkring i verden har sat på dagsorden.

I Danmark bygger den nationale demenshandlingsplan 2025 på ideologien om, at mennesker med demens skal kunne leve et værdigt og trygt liv.

Det er synd og skam, hvis det ikke skal kunne lade sig gøre i Odense.