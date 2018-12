Demensbyen. Demente og deres kære er de virkelige tabere

Åbent brev til rådmanden Søren Windell.

Med stor forundring læste vi interviewet i avisen 8. december. Særligt bemærkningen om, at hele projektet Byen for Livet var privat, og at Odense Kommune intet havde at gøre med det - med undtagelse af lidt hjælp under forprojektet - var hård at sluge.Som rådmand arver man tidligere folks arbejde på godt og ondt og må selvfølgelig selv vælge, hvor man ønsker at sætte sit personlige præg. Men det betyder ikke, at Odense Kommune ikke er særdeles medansvarlig for projektets skæbne.

Da OK-Fonden var i gang med at undersøge muligt samarbejde med Odense Kommune, fik vores forening et vældig godt tilbud af borgmesteren fra en anden fynsk kommune. Der blev tilbudt al hjælp til samarbejde og oven i købet flere gode grunde, hvor der kunne bygges på kort sigt. Inden for få uger efter dette tilbud har Odense underskrevet samarbejdsaftalen om Byen for Livet - med stor omtale i medierne.Kort fortalt: Odense Kommune har aktivt valgt dette "private" projekt til.

Efter næsten halvandet års tæt og positivt samarbejde med Odense Kommune under forprojektet, hvor alle Odense Kommunes ønsker har været honoreret, har kommunen brugt en lige så lang periode på at skrive og godkende lokalplanen til Højstrup Have. Det var igen i meget tæt samarbejde, og igen på Odense Kommunes præmisser. Hvor mange boliger der måtte bygges, hvor høje bygningerne måtte blive, kort sagt hele det finansielle råderum blev lagt fast af kommunen.

Odense Kommune har fra begyndelsen været med på, at Byen for Livet skulle huse et stort specialplejehjem. Det står nu også i lokalplanen, at et betydeligt område kun må bruges til dette formål.

Vores forening har ikke været involveret i det langtrukne, finansielle forhandlingsproces mellem Odense Kommune og OK-Fonden. Vi kan derfor ikke vurdere, om den ene part har haft flere muligheder for at indgå kompromiser end den anden. Dog har vi i vores kontakt med andre private aktører landet rundt hørt samme klage: Når kommuner sætter taksten ens for kommunal og privat plejehjemsomsorg, glemmer de at medregne en hel del penge.

Der er en masse goder, som kommunale plejecentre får gratis, fordi de er en del af kommunen. Disse goder skal de private plejecentre selv betale, og derfor er det ikke rimeligt at sætte taksterne på samme niveau i det private som i det kommunale.

I sidste ende betyder de lave takster ringere vilkår for de mennesker, som kommer til at bo i Byen for Livet, da OK-Fonden er en nonprofitorganisation. Alle "tjente" penge går direkte til beboerne. Hvis pengene ikke er tilstrækkelige, går livskvaliteten ned. Det kan ikke være meningen, særligt ikke når det handler om et projekt, som skulle blive et fyrtårn på demensområdet.

Fra vores første samtale med Odense Kommune i 2013 har vi lagt vægt på den store forebyggende indsats, som er Byen for Livets fokus. En lille investering fra Odense Kommunes side vil derfor komme til at betale sig stort tilbage.

Der har ligget mange års benhårdt arbejde fra vores forening til basis for Byen for Livet. Vi håber derfor af hele vores hjerte, at der i denne juletid vil blive fundet en god løsning. Hvis ikke er det menneskerne med demens og deres kære, som bliver de virkelige tabere.

Foreningen Margurittens Venner er en græsrodsbevægelse, som har arbejdet på etablering af Byen for Livet siden 2013.