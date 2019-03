Dem, der kæmper for et andet land

Læserbrev: I 30'erne var der borgerkrig i Spanien, da general Franco ville oprette et fascistisk diktatur.

General Franco ville afskaffe demokratiet, og med størsteparten af militæret bag sig indtog han Spanien.

På demokraterne side var der danske frivillige, der deltog i kampen mod Franco.

Franco vandt krigen og da de frivillige, der kæmpede for demokrati, kom til Danmark, blev de arresteret og sat i fængsel. Når IS-krigerne, der har kæmpet for indførelse af terror og diktatur, kommer til Danmark, skal de selvfølgelig sættes i fængsel og miste deres ret til at bo i Danmark.