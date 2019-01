Debat om vandforsyning: Hvad er ambitionen?

Lokaldebat: Nordfyns Kommunes forslag til en vandforsyningsplan har nu været i høring i otte uger, uden det har kastet megen offentlig debat af sig.

Steen Pedersen, formand for Vandråd Nordfyn, stillede et spørgsmål i et debatindlæg den 21. december, som ikke er blevet besvaret offentligt, hvilket kan undre.

Steen Pedersen spurgte til, om en ekstraudgift på 1000 kroner årligt per husstand de kommende 12 år er fornuftig med baggrund i vandforsyningsplanens scenarier. Som han peger på, er vandkvaliteten slet ikke tænkt ind i planen?

Aktuelt kan man læse referat fra det seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget. Her gives der dispensation for kvalitetskrav for Hasmark, Nordfyns og Tørresø Vandværk. Dispensationen gives som følge af overskridelse af drikkevandskvalitetskravene.

Andetsteds kan man læse om lignende problemer med vandkvaliteten i Middelfart Kommune. Her søger man i nye kildepladser med rent vand og har henvendt sig til Nordfyns Kommune om at samarbejde om vandforsyningen.

Der er store udfordringer, som skal tages hånd om, og al tilgængelig viden må bringes i spil. Derfor kan det undre, at det tilsyneladende ikke er inde i overvejelserne at indgå en samarbejdsaftale med Region Syddanmark om sikring af grundvandet?

Odense Kommune, Vandcenter Syd og Region Syddanmark har til eksempel indgået en partnerskabsaftale om sikring af drikkevandet. En aftale, som alle parter er meget tilfredse med.

Når det gælder whisky er pure malt det ypperste, mens blended whisky er et trin ned ad stigen. Når det gælder vand, er rent vand at foretrække frem for opblandet vand. Derfor må ambitionen være, at mulighederne for at skaffe tilstrækkeligt rent vand undersøges, før man vurderer på scenarierne i vandforsyningsplanen.