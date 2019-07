Debat om skidt og ukrudt på plejehjem: Vi er mange, der ikke kan genkende det

Vi er mange stribboere, som kommer jævnligt på Rudbækshøj, vi kan ikke genkende det, du (Marianne Lauridsen, red.) skriver, at Rudbækshøj er ved at gro til i skidt. Jeg er faktisk blevet bedt/opfordret til at skrive, at det ikke passer med det, vi ser. Folk er meget forundret over artiklen.

Der var også en, der mente, du måske havde haft en dårlig dag og trængte til at få luftet ud. Hvordan tror du, det føles for personalet - høj som lav - at se deres arbejdsplads blive omtalt i avisen med sådan en gang... hældt ud over dem?

De arbejder alle med frihed under ansvar, så mon ikke vi kan regne med, at de alle gør deres bedste? Hvis du ikke mener, det er godt nok, må du rette din anklage imod politikerne, da det er dem, der lægger budget og vurderer, at normeringen er i orden.

O.k., der kunne måske nok engang imellem trænge til bedre rengøring ude i husene hos beboerne og i fællesrummene, men personalet har jo kun to hænder, og der skal jo også være varme hænder. Det kniber det også med.

Det er da trist, at du ikke kan nyde at gå tur på stien. Der er da en smuk natur, når du ser ud over terrænet ned mod Lillebælt. Der er nogle fra Middelfart, som kører derud for at gå en tur på stien, fordi de nyder naturen.

Du er måske ikke klar over, at Middelfart er klimavenlig og derfor ikke klipper/slår grøftekanterne og sikkert også derfor ikke langs stien. Vi må alle sammen hjælpe med til at forbedre vores klima. Det med, at bøgepuren næsten er væk i ukrudt, er da noget sludder. Der er ukrudt i bunden, men så er det heller ikke værre.

Pedellen gør det, han kan nå indenfor den tid, han har til rådighed.