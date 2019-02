Debat: Vil man amputere Langeskov?

Læserbrev: For cirka fire år siden afleverede Langeskov Biblioteks Venner 1600 underskrifter til borgmesteren med temaet: Bevar biblioteket i centrum - placering på det gl. rådhus.

I dag det samme rådhus, samme bibliotek - så har underskrifterne ikke stadigvæk samme værdi? Hvad ville det koste at flytte til rådhuset eller til Rema 1000, som er dømt til nedrivning - eller en eventuelt restaurering af biblioteket (det gl. gl. rådhus). Og hvad vil det koste at genhuse dem, der arbejder på rådhuset?

Der er mange ubesvarede spørgsmål. Vi hører intet. Ej heller om omkostninger ved placering i Langeskov Park.

I mandags - under mødet - kom der en gruppe badminton-spillere, der ønskede en lille pause i cafeteriet. De måtte gå igen -lidt skuffede og lidt sure. Er det måske det, man ønsker at skabe utilfreds/splid imellem brugerne?

Mit indlæg i FS torsdag 25. oktober 2018 skulle netop fortælle, hvorfor 1600 af borgerne i Langeskov ønskede at bevare biblioteket i centrum. Er man ved at amputere Langeskov eller ved at sælge arvesølvet?