Debat: Vi vil kun betale til drift - ikke anlæg

Lokaldebat: 4.februar vedtog byrådet en anlægsinvestering i Fredericia Kommune i Trekantbrand center Gudsø for at rette op på nogle miljøproblemer.

Da det fælles beredskab blev aftalt, var det trekantsområdets 3 kommuner, Kolding , Fredericia og Vejle der skar modellen til, og det var dem der delte rovet imellem sig. Den politiske ledelse gik til Kolding, administrationen gik til Vejle og det praktiske operationelle blev placeret i Fredericia, alt sammen med tilhørende arbejdspladser.

Fredericia placerede Center Gudsø ( med kendte miljøproblemer) i det fælles projekt.

Selvfølgelig skal vi 38000 fynske skatteborgere i Middelfart Kommune deltage på lige fod med borgerne i de 5 jydske kommuner om fordeling af de løbende driftsudgifter, når vi er med i denne klub, - men anlægsinvestering er straks noget helt andet. Man må da forudsætte at center Gudsø fortsat skal være en del af Fredericia kommune, også den dag da denne absurde beredskabsaftale afløses af noget andet.

Det er da totalt absurd, at Middelfart Kommune har beredskabsaftale med 5 jydske kommuner, på den anden side af Lillebæltsbroerne, i en periode med stadig hyppigere forekomst af extreme vejrsituationer - når nu vi havde andre muligheder ved vore fynske nabokommuner.

Forklaringen på kommunens valg af legekammerater skal nok findes i de tidligste sagsakter, hvor det blev oplyst, at de seks borgmestre havde tiltænkt hinanden et nyt bestyrelseshonorar. Det blev endda fortalt at størrelsen var blevet godkendt højere oppe i systemet. - Senere blev det trukket tilbage - nok fordi man fandt ud af, borgmestervederlaget jo allerede dækkede beredskabsansvaret - og selvom vore seks metropolitanere puljede ansvaret, så kunne det ikke udløse et nyt honorar.

I øvrigt mener jeg, der bør etableres et kodeks for honorarer.