Debat: Vi vælgere har talt

Mit parti mistede regeringsmagten, selvom vi fik ni nye mandater.

Dansk Folkeparties kærnevælgere er almindelige medborgere med kant til begge sider. Ryger meget, drikker meget, men er som regel i arbejde. Flittige mennesker. At DF har bejlet med Mette Frederiksen, har amputeret det meste af DF. Det vil med sikkerhed blive bedre med DF ved næste folketingsvalg om fire år.

Radikale og de helt røde partier har ikke patent på goder til vore børn og gamle. Stort set alle danskere mener det samme, men med en voldsom overdrivelse, giver det varme stole og en god fast løn i mange år.

Mit håb for Danmark i nuet og i de kommende generationer, er at vi stadig forbliver lykkelige med fokus på de næste mange årtier. At vi lader dem være i fred, der er tossede nok til at arbejde døgnet rundt og tjene millioner i nye eksportprodukter trods kritik fra de yderste røde, der i deres uvidenhed gerne vil have meget større sociale goder, men ikke har tanker og evne til, hvor pengene skal komme fra, og slet ikke vil lade aktive eksportvirksomheder være i økonomisk fred.

Nu vil jeg have min kaffe og ostemad, og jeg glæder mig til at læse fynske aviser de næste mange dage. Jo, jo, jeg holder også en landsdækkende avis. Ser tv, og klarer mit hoved og tanker med vigtige gåture og snak med hunden.