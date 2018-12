Debat: Vi må ud og gå en tur

I søndagens avis kunne vi under overskriften "Vandaler smadrer toiletter i Munkebo" læse om hærværk på de offentlige toiletter og forskellig anden form for vandalisme omring Bycentret og Multiparken.

Det er ærgerligt, at kommunen og Multiparken skal bruge penge på at udbedre skader efter hærværk og f.eks. graffitimaling i stedet for, at vi kan skabe nye aktiviteter for pengene.

Jeg har en opfordring til alle - ikke mindst min egen generation - til at gå en tur om aftenen og i weekenden. Besøg Multiparken, gå en tur omkring Bycentret eller tag en tur på Bakken.

Det er der heldigvis mange, der allerede gør, og så oplever vi nogle gange unge mennesker, der hygger sig, og det med hyggen kan nogle gange udvikle sig.

Vi voksne - og ikke mindst forældrene - skal turde tage en snak med de unge mennesker, når hyggen er på vej til hærværk m.v. Der er ofte i en gruppe noget overmod og kådhed, men der er som regel også de mere besindige unge mennesker, som vil tage imod en fornuftig snak.

Det er i disse dage tre år siden, vi indviede Munkebo Multipark. Den bliver holdt flot og brugt af rigtig mange, og jeg vil opfordre alle i Munkebo til at gå en tur og så tag en snak med de unge mennesker. Det vil være til gavn og glæde for os alle.

Munkebo Multipark er din, min og vores. Det er vores slogan, og det bør vi alle leve op til.