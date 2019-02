Debat: Vi behøver en tænketank for at få flere indbyggere

Læserbrev: Befolkningstallet på Ærø falder, og falder mere og hurtigere end de øer vi ofte sammenligner os med.

Tallene taler deres eget og tydelige sprog, men vi har ingen konkret viden om, hvad der gemmer sig bag tallene. Vi har gennem lang tid arbejdet konstruktivt og godt med at tiltrække flere mennesker til Ærø. Det har haft en effekt i en periode, men det er øjensynlig ikke godt nok længere.

Der er brug for nytænkning.

Derfor foreslår Ærø Plus, at der nedsættes en tænketank af forstandige borgere på Ærø, en tænketank uden politisk repræsentation, men bestående af mennesker med viden og kompetencer, gerne tilflyttere der kan bidrage med viden om, hvorfor netop de flyttede hertil og udsyn nok til at se om noget har ændret sig på Ærø i den måde vi modtager nye borgere på.

Denne tænketank skal på basis af eksakt viden og visionær inspiration i løbet af et halvt år komme med en handlingsplan for hvordan kurven kan knækkes.

Situationen er mere alvorlig end vi har villet indse. Siden 2015 er faldet i befolkningen på Ærø i procent fem gange større end på Bornholm og Langeland og tre gange større end på Samsø. Læsø har i samme periode haft en reel fremgang i deres befolkning.

Forklaringen kan ikke findes i flere afdøde. Her ligger øerne stort set ens. Det samme gælder antallet af fødsler. Der må altså være andre grunde til at færre tilvælger Ærø nu end tidligere.

For at finde ind til kernen af problemet, finde ud af om det er et kommunikationsproblem eller nogle grundlæggende forhold, der gør at denne ændring i bosætningsmønsteret ses. Gjorde vi noget tidligere, vi ikke gør nu? Kan vi gøre noget andet i fremtiden. Derfor er denne tænketank nødvendig. Dens forslag vil ganske givet koste penge at gennemføre. Men det har vi råd til på Ærø. Aldrig har vi haft så mange penge i kommunekassen som nu. Lad disse penge komme ud at arbejde til gavn for Ærø her og nu, til gavn for Ærø i fremtiden. Der sker ingen udvikling ved blot at sidde i stille glæde over en bugnende pengetank.