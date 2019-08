Debat: Venstrepolitiker vil skabe konflikt mellem land og by

Svar til Mette Kristensens indlæg i Fyns Amts Avis den 1. august.

Ved indgåelsen af budgetaftalen for 2019 var det nødvendigt at lave besparelser på 100 millioner kroner for at få kommunens budget i balance. Enhver ved, at en sådan besparelse ikke er smertefri, og alle områder må bidrage. Dette budget har det meste af byrådet inklusiv Mette Kristensen (V) stemt for. Derfor ville det være befriende, hvis hun også tog ansvar for budgettet.

Et budget består af mange ting, og der er taget hensyn til mange interesser, men når budgettet er vedtaget, er det hele kommunens og hele byrådets budget. Man kan ikke bare plukke i de ting, man er tilfreds eller utilfreds med, men må arbejde ansvarligt på at føre budgettet ud i praksis - det er vores fælles opgave. Det nytter intet at begynde at frasige sig ansvaret på nogle punkter og begynde at puste til en ild, der ikke findes.

Nu er det så græsslåning, der skal udgøre en forskel mellem by og land, fordi 14 områder ud af de 19 områder, hvor der er besparelser, ligger uden for Svendborg by. Besparelsen er denne gang på cirka 90.000 kroner.

I 2017 var der ligeledes besparelser på græsslåningen, dengang på 100.000 kroner og seks ud af syv områder lå i Svendborg by. Dengang var der ingen kritiske røster fra Mette Kristensen og heller ikke fra andre, og det burde der heller ikke have været denne gang, da 26 byrødder står bag budgettet.

Det er tankevækkende, at Mette Kristensen vil skabe en konflikt mellem land og by. Det er specielt tankevækkende når to tredjedele af byrådet ikke bor i Svendborg by, og når næsten hele byrådet står bag budgettet.

De fleste byrødder tænker Svendborg kommune som en helhed og ikke en opdeling mellem land og by - jeg synes, at Mette Kristensen skulle gøre det samme.