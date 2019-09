Debat: Venstre skal løfte barren

Læserbrev: Lige en kommentar til Mads Fredeløkkes læserbrev, "Hvem vogter vogterne?".

Magen til manglende viden om ledelse, skal man lede længe efter. At hænge en medarbejder ud på den måde er simpelhen ikke fair.

Jeg vil ikke anfægte, at der er sket fejl i det materiale, der er fremsendt til det politiske system, men lad nu organisationen selv klare den sanktion, der eventuelt skal finde sted.

Politikerne har vist rigelig andet at beskæftige sig med i Svendborg Kommune, og hvis man fremadrettet skal kunne tiltrække og fastholde medarbejderne, har man ikke brug for en politisk pauseklovn til at føre sig frem på bekostning af medarbejderne.

Håber Venstre løfter barren i denne sag. Alt andet er uværdigt.