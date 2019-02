Debat: Venstre har en fælles løsning

Læserbrev: "Søg kompromisset" appellerer redaktionschef David Bernicken til i sin leder omhandlende parkeringspladser i Svendborg bymidte. Det lyder ganske fornuftigt, og noget man umiddelbart skulle mene er en overkommelig opgave, når nu alle parter, forretningsdrivende såvel som borgere og politikere, er enige om målet nemlig at skabe forskønnelse og udvikling af vores fælles bymidte.

Det tyder dog på, at David Bernicken enten har glemt eller fortrængt, at Venstre på byrådsmødet i januar, med opbakning fra DF og de to løsgængere Jesper Larsen og Jens Munk, fremlagde forslag til det kompromis, som både de forretningsdrivende og redaktionschefen efterspørger. Et ændringsforslag som både sikrede forskønnelse og udvikling af byen og samtidig fastholdt bynære parkeringspladser til glæde for rigtig mange mennesker. Altså en både-og-løsning.

Når byens forretningsdrivende siger i ramme alvor, at bynære parkeringspladser er et afgørende parameter for omsætning og arbejdspladser, så skal vi tage det meget seriøst. Men til trods for, at et stort antal forretningsdrivende nu i frustration er gået sammen om at råbe politikerne op, at kunder og borgere er begyndt at indsamle underskrifter mod fjernelse af parkeringspladser, og at de sociale medier bugner af protester mod et gabende tomt torv, afviser borgmesteren fortsat stædigt at lytte og indgå i en bred politisk aftale.

Det er trist. Venstres invitation er stadig åben, og vi taler os meget gerne frem til en fælles løsning.